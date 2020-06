O PP propón crear un punto limpo móbil para erradicar vertedoiros no rural

0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 05/06/2020 18:45 h

O PP propuxo ao Concello solicitar a axuda que concede a Xunta, de 70.000 euros, para poñer en marcha un punto limpo móbil que permita recoller residuos de difícil reciclaxe na zona rural. O concelleiro popular Manuel López subliñou que «coa posta en servizo deste sistema se contribuiría a reducir os vertedoiros ilegais que proliferan nas parroquias do municipio».

Os populares explican que «os puntos limpos ambulantes brindan a posibilidade aos veciños de depositar de xeito selectivo aqueles residuos que habitualmente non se poden botar nos colectores ordinarios, coa vantaxe de que o fan ao lado da casa». O camión deste punto limpo móbil leva unha plataforma con varios compartimentos que dan cabida a pilas, aceites, lámpadas ou pequenos electrodomésticos e outros residuos.

Limpeza inmediata

O PP tamén solicitou ao goberno local que mentres non se implante este sistema se acometa «o máis axiña posible» a limpeza de vertedoiros incontrolados no rural xa que «pola súa inacción» está «estendida a teoría da ventá rota e observamos como se contaxian actitudes incívicas que provocan a proliferación de depósitos de rodas, electrodomésticos e mobiliario en diferentes parroquias do municipio».

O concelleiro popular Manuel López explica que é importante neutralizar estes vertedoiros nas marxes dos camiños enumerando varios puntos conflictivos como Muxa ou Coeo.

Concienciación

O popular tamén é partidario de que se leven a cabo campañas de concienciación, con cartelería nestes puntos para disuadir aos infractores de que están cometendo un delito medio ambiental. López lamenta que «durante os 20 anos de gobernos do PSOE non se fixera nin unha soa campaña de sensibilización para a cidadanía».

O concelleiro do PP tamén reclamou que «se restableza a patrulla verde da policía para localizar de forma rápida os vertedoiros que aparezan e, unha vez detectados, nun prazo máximo dunha semana ou quince días levar a cabo a limpeza destes puntos para evitar o efecto chamada». Manuel López tamén suxire que se potencie a colaboración cidadá «sempre e cando o goberno local se comprometa a erradicar os vertedoiros que se denuncien».