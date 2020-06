Lara Méndez conversa con Tomás Notario

Lara Méndez recibiu no seu despacho a Tomás Notario e á súa muller

lugo 04/06/2020 17:29 h

A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, recibiu na mañá deste xoves a Tomás Notario Vacas e á súa esposa na casa do Concello, cos que compartiu conversas e impresións sobre Lugo.

Notario Vacas foi rexedor de Lugo e é un dos alcaldes da etapa democrática que no pasado mes de novembro foi recoñecido coa Medalla de Ouro da cidade. Ese día non puido acudir ao acto por problemas de saúde nin asinar no Libro de Ouro, polo que Lara Méndez lle convidou hoxe a volver ao Concello noutra ocasión para facelo.

«A Medalla de Ouro é a máxima distinción que o Concello outorga aos seus cidadáns, e recae en persoas que teñen atribuídos méritos verdadeiramente extraordinarios, e o Lugo de hoxe leva o seu selo, así como o de todos os rexedores da democracia», destacou Lara Méndez dirixíndose ao alcalde.

Pola súa banda, Notario Vacas agradeceu de novo o recoñecemento e o tempo que lle dedicou.