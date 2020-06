El futuro inmediato del turismo, a debate en Lugo este mes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia XOSÉ MARÍA PALACIOS

LUGO / LA VOZ 04/06/2020 13:50 h

«Abrindo as portas: o rexurdir do turismo» es el título de unas jornadas que analizarán, en Lugo, el futuro inmediato del turismo. La Diputación convoca a representantes de entidades públicas y privadas a un foro cuyas sesiones se celebrarán, por vía telemática, los días 8, 10, 11, 15 y 17 de este mes. Representantes de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), del Xacobeo, de la Secretaría de Estado de Turismo, del Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, de la mancomunidad de municipios de A Mariña y de asociaciones sectoriales relacionadas con el turismo intervendrán en las sesiones.

En la presentación intervinieron el presidente de la Diputación, José Tomé, y la diputada Pilar García Porto. Tomé subrayó que uno de los principales objetivos del foro era «escoitar as necesidades do sector e as súas perspectivas sobre a reactivación do turismo», en tanto que García Porto destacó que se pretendía ayudar al sector, tras el parón forzozo del covid-19 y del estado de alarma, a reanudar la actividad coas máximas certezas posibles. «Sempre apostamos por un turismo sostible e non masificado, baseado no contacto co medio ambiente e respectuoso con el», dijo Tomé.

Las sesiones, que empezarán a las once de la mañana, podrán seguirse por el canal de YouTube de la Diputación.