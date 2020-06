Música para acompañar la peatonalización de la Muralla

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

02/06/2020 18:39 h

El área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua del Concello de Lugo pondrá en marcha la iniciativa musical «Muralleando Sen Parar», que aportará un hilo musical alrededor de la Ronda da Muralla con 36 formaciones musicales de todos los estilos. Según explicó la edila de Cultura, Maite Ferreiro, «trátase dunha aposta polo tecido cultural local, polo son e pola música de Lugo, representado nos distintos estilos musicais».

La concejala del BNG, además, enmarcó esta iniciativa dentro de la peatonalización de la Ronda da Muralla y que los vecinos pueden disfrutar desde hace un mes. «Os grupos musicais estarán dispostos en diversos puntos dos xardíns da Ronda da muralla, de maneira que unha volta á muralla se convertirá tamén nunha viaxe musical», afirmó Maite Ferreiro.

«Muralleando Sen Parar» comenzará este viernes, 5 de junio, con los grupos Patuk Band, Man de Santo e Pingarela actuando en la zona entre San Fernando y el edificio administrativo de la Xunta, en A Mosqueira y en Porta Miñá respectivamente. El sábado 6, Cavianca animará Bispo Aguirre, Lacón con Grelos Blues Band se situará en la Rúa Nova y The Old Project animará la Rúa do Teatro. El primer fin de semana de «Muralleando Sen Parar» terminará el domingo 7 con Funkombo actuando en la zona entre San Fernando y el edificio administrativo de la Xunta, Muddy Doll en A Mosqueira y Ship of Fools en Porta Miñá. Los conciertos comenzarán a las ocho y media de la tarde y terminarán sobre las diez de la noche.

Maite Ferreiro animó a los vecinos «a utilizar o novo paseo peonil da Ronda da Muralla e a propia Muralla como zona de paseo e asistir ao mesmo tempo a esta nova maneira de desfrutar e descubrir a cultura de Lugo»