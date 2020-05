Vecinos de Infanta Elena denuncian que hay caballos atados al sol, sin agua ni sombra

0

La Voz de Galicia

Lugo / La Voz 31/05/2020

Caballos atados con una cuerda al sol, sin agua ni sitio en el que resguardarse. Están en las fincas que está situadas a los márgenes de Infanta Elena. A veces, los animales se sueltan y llegan hasta la Avenida da Coruña. "E xa se viu como hai coches que tiveron que parar para deixalos pasar e ademais, xa tivemos accidentes", comenta un vecino de la zona, que denuncia que este es un problema habitual desde hace años.

Pasan mucho frío en invierno y en verano, hacen frente al calor. Y esto último lo comprobó La Voz esta semana. Dos caballos estaban al sol, atados a un matojo de tojos. A su alrededor no tenían ni recipiente en el que beber ni sombra en la que resguardarse. Pero esta escena es, según algunos vecinos, bastante frecuente en la zona. "Están catro ou cinco días ao sol atados, sen apenas poder moverse. Despois, veñen e cámbianos de sitio. E sabemos que son para vender de xeito ilegal", comentan.

Sin microchip ni documentación

Los caballos carecen de chip y los vecinos denuncian que están llenos de pulgas y garrapatas. "A estes animais non os viu un veterinario na súa vida", explica otra vecina, que también es consciente del problema y que asegura que da mucha pena ver a los caballos en estas condiciones. Además, son varios los que coinciden al destacar que lo peor es que les pegan mucho. "Cando se escapan, mázanos. Especialmente nas patas. E despois é cando vemos que apenas poden andar", explican.

Algunos vecinos de Infanta Elena y proximidades aseguran que son propiedad de residentes del Carqueixo. "Se a policía ou alguén lles di algo, o que fan é cambiar o animal de sitio e para eles, o asunto así xa está resolto", comentan. Según dicen estos residentes, la policía ha ido en numerosas ocasiones hasta la zona cuando los caballos andan sueltos por la carretera.

La presidenta de Ayuda Alimentaria Animalista, Noelia, recalca que lo más urgente es la ayuda del Concello y que deben tomar medidas con urgencia. "¿Qué pasaría si llevo yo a mi yegua a pastar a una rotonda? Pues que me caería una buena multa", cuenta Noelia con ironía.

El Concello pide a la gente que denuncie y asegura que tomará medidas

Desde el Concello de Lugo aseguran que cuando tienen conocimiento de que hay caballos en este estado lo primero que se hace es mandar a una patrulla de Policía Local hasta el lugar para que compruebe el estado de los animales y que, al mismo tiempo, realice un informe. Los agentes acudieron esta semana a la zona y se topó con un caballo atado. En el informe que realizaron a posteriori, detallaron que el estado de salud del animal era óptimo, pero que no tenía recipiente de agua ni microchip. Consiguieron contactar con el dueño, que dijo haber comprado el caballo a principios de año y que no tenía documentación alguna del mismo. Además, el supuesto propietario aseguró que no le deja recipientes con agua al animal porque se los roban y dijo que iba a darle de beber por la mañana y por la noche. La Policía Local levantó un acta denuncia por la no identificación del animal.

Desde el Concello piden a la gente que denuncie ante situaciones como esta y aseguran que tomarán medidas para garantizar el bienestar de los animales. Además, dicen que a través del convenio que tienen con el Rof Codina pueden garantizar este bienestar. Tras recibir atención veterinaria, los animales salen a subasta.