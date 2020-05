A residencia de A Milagrosa celebra o cumpreanos de catro usuarios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 28/05/2020 21:48 h

A residencia de persoas maiores da Milagrosa, dependente da Consellería de Política Social, celebrou hoxe unha xornada moi especial para conmemorar en conxunto o aniversario de todos aqueles usuarios que cumpren anos neste mes de maio. En concreto, foron 4 residentes: Avelino Freire Aguia, de 81 anos, Elvira Fuertes González, de 92 anos, Concepción Expósito Souto, de 99 anos e Erundina Montes Vilameá de 102 anos. Esta celebración ten lugar habitualmente o último venres de cada mes e inclúe ademais dun pequeno agasallo para todos eles e as tradicionais felicitacións de compañeiros, persoal e familiares, un menú especial no que non pode faltar o doce.

A cita coincidiu coa reactivación das visitas dos familiares. A primeira en recibila foi precisamente Erundina Montes Vilameá, coincidindo co seu 102 aniversario, que puido reencontrarse coa súa filla, Pilar García Montes. Volven os reencontros que tantas familias estaban agardando e o fan con todas as medidas de seguridade e aplicando o protocolo que a tal efecto ten aprobado a Xunta de Galicia.