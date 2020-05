Abren las administraciones de lotería: «Vengo a ver si soy millonario»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lucía Rodríguez Peña

Lugo/La Voz 18/05/2020 14:29 h

«Vengo a ver si soy millonario. Tengo un ticket del Euromillón de marzo. Me gusta venir a comprobarlo a la oficina», dice uno de los hombres que aguarda para ser atendido en la administración de lotería de las Galerías Villamor de Lugo. En la cola hay una decena de personas asiduas a alguno de los juegos del Estado, que ha aprovechado este primer día de apertura para saber si cuenta con algún premio y retomar así una costumbre semanal. La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) informó de que la comercialización de juegos comienza esta semana con el Euromillones y la Lotería Primitiva. La Lotería Nacional vuelve a ponerse a la venta hoy y los sorteos se reanudarán a partir del 11 de junio. La semana del 25 al 31 de mayo tendrán lugar los de Bono Loto y El Gordo de la Primitiva.

«No hay problema para cobrar los décimos pendientes porque se suspendió la caducidad cuando se declaró el estado de alarma», señala David Macía, dueño de la administración próxima a la Praza de Santo Domingo, que sale solo un momento de la oficina ante la cantidad de personas que poco a poco se suman a la cola.

La mayoría tiene por costumbre acudir a la administración para ver el premio, así que en algunos casos han pasado más de dos meses sin rendirse a la tentación de consultarlo por internet. Llegan a la oficina de Macía con la intriga intacta y sin saber si han sido afortunados.

«¡50 céntimos!»

«Yo solo juego a la Primitiva y a la Bono Loto y he venido porque tenía pendiente pasar a recoger una Lotería Nacional de mi madre», explica una señora, que se acerca a la máquina para consultar uno de sus tickets. «¡Cincuenta céntimos! Me ha tocado el reintegro de la Bono Loto. Con esto ya me puedo ir de vacaciones», sonríe y añade: «Esto hay que tomárselo con humor».

Es la misma estrategia de la que tira otro hombre que espera su turno para saber si tiene un abultado ingreso pendiente de cobro: «Quedaos, que tengo el champán preparado», advierte. Cuando por fin le toca ser atendido, sale de la oficina resignado: «El champán, ya si eso para Navidad».

Nuevas fechas

Los sorteos ya programados que no pudieron celebrarse en marzo y abril por el inicio de la crisis sanitaria provocada por el covid-19 se retomarán esta semana y los boletos sellados tendrán el mismo valor, según ha informado SELAE.

En cuanto a los resguardos y décimos premiados cuyo período de cobro hubiese caducado durante la vigencia del estado de alarma, la Sociedad Estatal recuerda que siguen vigentes y pueden cobrarse al haberse suspendido el período de caducidad mientras duren las medidas recogidas en el decreto del estado de alarma emitido el 14 de marzo.