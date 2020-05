Un mural en Lugo para lembrar a Carvalho Calero

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 16/05/2020 19:39 h

Os artistas do grupo Otro Prisma, Adrián e Diego As, puxéronse mans á obra e ao longo deste sábado prepararon un gran mural de homenaxe a Ricardo Carvalho Calero aproveitando o peche da Praza Roxa de Fingoi, o barrio no que o autor a quen se lle dedica o Día das Letras Galegas estivo máis vinculado na cidade de Lugo.

O traballo dos artistas gráficos foi centro de atención dos veciños, dos conductores e peatóns que pasaban pola zona e tamén foi moi comentado nas redes sociais. Carvahlo Calero foi director do Colexio Fingoi, a referencia e unha illa na educación en Galicia durante os anos máis duros do franquismo. No colexio onde non se ensinaba con libro senón con experiencias, os alumnos facían obras de teatro que o propio Calero lles escribía.

Otro Prisma deixa de novo na cidade a súa pegada cunha obra na que se rende homenaxe a destacados autores lucenses, galegos e universais.