A homenaxe ás lavandeiras toma forma na Piringalla

A alcaldesa e o edil de Medio Ambiente supervisan as obras no barrio lucense da Piringalla

Lugo 16/05/2020 12:08 h

As obras iniciadas estes días para crear unha nova praza e xardín na confluencia entre as rúas Manuel María e Túnel de Oural, na Piringalla, contaron hoxe coa supervisión da alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, e o edil de Medio Ambiente, Álvaro Santos. Esta intervención, encadrada no Plan de Barrios, busca «dar resposta ás demandas da veciñanza para mellorar a imaxe da contorna, pero tamén como símbolo de identidade propia», dixo a rexidora en alusión á fonte das lavandeiras que será o eixo central do novo espazo. A obra, cun prazo de execución de tres meses, terá un custo de 132.392 euros.

Santos explicou pola súa banda que os traballos consistirán na realización de «movementos de terras, tarefas de pavimentación para as que se empregará formigón con acabado impreso coloreado e matrices con debuxos de pequena escala tipo mosaico».

A finalidade, segundo sinalou, é crear un «novo punto de encontro no que gozará dun especial protagonismo o chafariz, con decoracións cerámicas que representan lavandeiras e sereas, cedida pola Deputación Provincial», subliñou o concelleiro de Medio Ambiente.

Pérgola de madeira

Lara Méndez e Álvaro Santos aproveitaron a súa visita a esta parte da capital para revisar o estado no que quedou a reparación da pérgola de madeira, situada na Praza Viana do Castelo e na que o Concello investiu 18.000 euros para mellorar a súa conservación e lonxevidade, ao tempo que tamén se achegaron a comprobar a reforma na zona verde situada ao carón do parque infantil Gallego Tato.

Esa actuación, que alcanzou os 5.000 euros segundo o edil, tiña por obxecto «reparar os danos que sufrían as instalacións, debido á gran afluencia de usuarios que as frecuentan, e acondicionalas para o desfrute da poboación», de maneira que se procedeu á renovación completa do firme e á substitución de diferentes elementos do mobiliario urbano, como bancos e papeleiras, tamén moi envellecidas.

O goberno de Lara Méndez destacou que nos últimos meses levara a cabo outras medidas de humanización neste barrio como o incremento do alumeado, a mellora da drenaxe do parque ou o repintado da sinalización viaria, entre o que se inclúe a colocación de pasos de peóns con luces led así como o calmado do tráfico nas inmediacións dos centros educativos.