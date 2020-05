Calmar o tráfico no entorno escolar, prioridade que retoma Infraestruturas

0

Lugo 15/05/2020 13:15 h

A nova fase do plan de calmado de tráfico que se executou os últimos meses en distintos centros educativos de Lugo retomouse onte no entorno do CEIP Illa Verde. Ata alí se desprazaron o concelleiro de Infraestruturas Urbanas, Alexandre Penas, xunto co tenente de alcalde, Rubén Arroxo. Segundo Penas, «nestes días realizaranse os correspondentes aos colexios Rosalía e Paradai e ao instituto da Piringalla».

O edil de Infraestruturas explicou que se colocarán «oito pasos de peóns elevados nas rúas Roi Xordo, Angelo Coclocci, Alexandre Bóveda Galiza, e Mariña Española». Ademais, informou de que se modificarán algúns dos pasos para aumentar a seguridade e a accesibilidade da veciñanza. No caso particular da rúa Roi Xordo, Penas precisou que «o paso de peóns trasladarase a un punto máis cercano á porta do centro, no canto da curva onde está actualmente, para gañar en visibilidade».

Rampa accesible

Por outra banda, Alexandre Penas explicou que «na Rúa Galiza adaptaranse as escaleiras existentes no acceso á rúa Cambria para dispoñer dunha rampa accesible, na rúa Mariña Española prologarase a beirarrúa na entrada secundaria, reducindo a lonxitude do paso de peóns e gañando en seguridade».

Por último, o concelleiro explicou que se creará «un refuxio de peóns no paso diante do centro educativo para un cruce máis seguro, evitando o xiro de vehículos no propio paso de peóns».

O contrato desta actuación foi adxudicado á empresa Ogalia Contratas SLU, cun orzamento de 55.900€. O prazo de execución é de oito semanas.