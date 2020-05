Oda al balido

0

La Voz de Galicia Emilio R. Pérez

14/05/2020 09:01 h

No estaba muy seguro, pero acabo de enterarme por la prensa y lo lamento de verdad. Debo confesarlo: soy un ser humano. Vaya por Dios. Estoy muy disgustado. En serio. Es decir, que aparte de mamón -anda que también lo de mamífero…-, ¿ahora humano? O sea, ¿racional? ¡Venga ya! Pero qué coña marinera es esta. Pues vaya… Porque vamos, eso significa -y corríjanme si me equivoco-, que la cosa me convierte en un gregario en lo social; esto es, un algo parecido a nuestros primos los primates, ¿no? Un incauto, vamos, pues me arriesgo a ser adocenado, dócil y cautivo, integrante del rebaño y prescindir de la palabra en aras del balido, ¿cierto?... Pues no, carajo, no-puede-ser, que yo no me lo trago, la prensa no me puede estar haciendo esto. ¡Creía en ella, carallo! Claro que es posible que no diga la verdad; o que la diga a medias; o que sea una mentira piadosa que dicta el amo del corral… Pues no sé a qué atenerme, la verdad. Porque cuesta asimilarlo: Es usted un racional. Hala. Así, de golpe; sin una cortapisa de por medio. “Pa” que te de un infarto, hombre. Que te cuelguen el cencerro del pescuezo y a tener que soportarlo allá por donde vas: ¡tolón, tolón…! Para volverse loco, leche. Y no tan solo oír el tuyo, sino también el del incauto compañero de rebaño. Y los demás. Vaya cristo, macho. Eso yo no lo resisto. Salvo que… Veamos: en el prado no hay para llenar el buche, vale, pero hay pasto; y tras la ida está la vuelta y a la vuelta está el redil. Y en el redil no suena y puede uno dormir. Menos mal. Y entre balidos el cencerro no molesta. Pues, caray, todos a balar. Pensándolo mejor: no está tan mal ser racional… Ni mamón.