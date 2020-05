Citas de autores homenaxeados nas beirarrúas neste 17 de maio

0

Lugo 12/05/2020 20:40 h

A área de Cultura do Concello de Lugo celebra a semana das letras lembrando aos escritores homenaxeados. A edil Maite Ferreiro e o tenente de alcalde Rubén Arroxo visitaron as citas literarias coas que se renderá homenaxe aos autores aos que se lles dedicou o Día das Letras Galegas. «Debido á imposibilidade de organizar as actividades habituais, decidimos render homenaxe aos nosos escritores máis destacados nas rúas de Lugo», explicou Ferreiro, que engadiu que as beirarrúas da cidade acollerán citas de 27 autores homenaxeados.