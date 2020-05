José Luis Lemos: «No he hecho nada en la vida que me haya gustado más que el fútbol»

0

12/05/2020

Los aficionados al fútbol pueden recordar a Luis Aragonés o a Johan Cruyff como notables entrenadores; los que tengan una cierta edad también pueden acordarse de la calidad que tenían como futbolistas. El nombre de José Luis Lemos, entrenador del Bergantiños, es conocido para quien siga la actualidad de la Tercera División gallega; unas cuantas décadas de vida permiten además recordarlo como destacado delantero en esa categoría, así como en Segunda B.

-¿Se deja de ser futbolista alguna vez?

-Creo que no, creo que nunca. Siempre eres futbolista. Yo empecé a entrenar, justo después de dejar el fútbol, para estar cerca de este deporte.

-¿Se siente siempre el fútbol como un placer? Hay veces en que se gana dinero y existe una cierta responsabilidad.

-En mi caso, siempre. No recuerdo haber estado en ningún sitio en el que sintiese el fútbol como una obligación. Para mí el fútbol siempre fue un placer, no un trabajo.

-¿Cuando uno entrena, ve el fútbol como cuando era jugador?

-Yo jugaba por placer, pero entrenar es una responsabilidad. Hay mucho de satisfacción; pero hay que estar preparado para sufrir, hay que tomar decisiones que a veces no se entienden... En el fútbol se disfruta jugando.

-¿Volvería a ser futbolista?

-Volvería. Intentaría llegar lo más arriba posible.

-¿Le faltó algo para llegar más arriba en su carrera?

-A veces, hay que ser consciente de las oportunidades que se pueden tener. Un chaval de veinte o de veintidós años maneja más información de la que teníamos nosotros. A veces, uno se queda en su zona de confort; pero siempre se puede mejorar.

-¿Ha cambiado el fútbol desde que usted jugaba?

-Creo que sí. Han cambiado los medios y las instalaciones. Hoy hay preparadores físicos, fisioterapeutas, preparadores de porteros... Se estudia a los rivales... Hay más medios, pero no creo que haya mejores futbolistas.

-Imagine que le dice a un chico que empieza hoy que usted jugaba en campos embarrados...

-Tengo un hijo de dieciséis años, y ahora, durante el confinamiento, vemos partidos antiguos. Los campos de hierba artificial te dan más calidad, pero nosotros nos entrenábamos con lluvia y con barro.

-¿Se les da hoy todo más preparado a los jugadores?

-Sí, sobre todo en lo que tiene que ver con los rivales. Hay más oportunidades, más formación, y el futbolista sabe lo que tiene que hacer. Antes sabíamos cuatro cosas, y el rival podía inventar algo; ahora lo saben todo.

-¿Merece la pena entrenarse a las ocho de la tarde con lluvia, con frío...?

-Es difícil de explicar. A mi novia, que hoy es mi mujer, le decía que me gustaba jugar con lluvia y con frío, y ella no lo entendía. Sales de trabajar, te vas a entrenar y llegas a casa a las doce de la noche... Es complicado. Sabes que es un sacrificio, pero te gusta. Siempre digo que no he hecho en la vida nada que me haya gustado más que el fútbol. El placer más grande que he sentido en la vida ha sido jugar al fútbol.

«Existe cercanía con el público, pero es un poco mentirosa»

Lemos asegura que hace 20 o 25 años no era habitual la destitución de un entrenador en ciertas categorías. Hoy, agrega, las circunstancias son otras: hay exigencias y urgencias que llevan a prescindir de jugadores jóvenes, de la cantera, para dar cancha a veteranos más habituados a la presión.

-¿Ha cambiado la relación con el público y con la afición?

-Hay cercanía, pero es un poco mentirosa. No hay la cercanía de antes: a veces, terminabas de jugar y te ibas a tomar algo con compañeros. Era más natural. Hoy se sube todo al momento: te filman, te graban... Y cuanto más arriba, peor.

Viajes de Santiago a Rábade para ir a los entrenamientos a Mondoñedo

Retrocedamos más de 25 años y pongámonos en unas vías de comunicación peores que las actuales. José Luis Lemos viajaba en coche de Santiago a Rábade para juntarse con compañeros de Lugo e ir a Mondoñedo para entrenarse. Dos temporadas en el Mindoniense dejaron en él gratos recuerdos, entre los que destaca el trabajo de Jesús Gayol como entrenador. También reconoce que técnicos como Gonzalo Edrosa y Milo Abelleira fueron decisivos en su carrera.

Lemos recuerda que antes los jugadores jóvenes veían a los compañeros veteranos con gran respeto. «Casi no te dirigías a ellos hasta que hablaban contigo», dice. «Hoy se ve al veterano con más cercanía, supongo que es reflejo de la sociedad. Nosotros éramos más comedidos: cuando te abrían la puerta, ya eras uno más», explica.

De la cantera del Compostela a equipos de Lugo y de A Coruña

Inicio. José Luis Lemos Ameneiro nació en Santiago en 1970. Se formó en las categorías inferiores del Deportivo. Vivió durante varios años en Guitiriz.

Trayectoria. El Compostela, el Guitiriz, el Mindoniense, el Endesa (en dos etapas), el Xove Lago y el Atlético Arteixo son los equipos en los que jugó.

Evolución. Entrena al Bergantiños. El Montañeros, el Laracha, el Boiro y el Cerceda son los otros equipos que dirigió.