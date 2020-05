Cierre patronal: la hostelería, ante una medida inédita al ver imposible reabrir

0

Lugo 09/05/2020 05:00 h

La amenaza dibujada a comienzos de semana por la hostelería y el turismo ha tomado cada vez más peso a medida que se acerca el lunes, la fecha en la que el plan de desescalada diseñado por el Gobierno permite reabrir las terrazas a un 50% de su capacidad, un asunto insignificante frente a la imposibilidad de extender los ERTE al menos seis meses, como reclama el sector, para que los empresarios reincorporen a sus trabajadores de manera gradual.

«Se os ERTE non se amplían, o 95% das empresas non son capaces de soster ao 100% do persoal nestas circunstancias», afirmaba ayer el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, APEHL, Cheché Real, tras conocer que el Gobierno había cerrado el acuerdo con sindicatos y patronal para mantener las condiciones de los ERTE hasta el 30 de junio.

Recadación

«Se o que queren é recadar, teñen que coidar aos empresarios e aos seus traballadores. Cunha medida como esta -no flexibilizar los ERTE- o que fan é pechar centos e centos e centos de empresas de hostalería e de turismo. Se pechan, non van a recadar nin taxas municipais ni para o Goberno, nin seguridade social, nin taxas de terraza, nin IBI... porque as empresas van a ter que pechar. É unha vergoña», remarcaba Real.

El hecho de que los establecimientos con terrazas, menos de la mitad del total, según apunta el presidente de la APEHL, vayan a poder abrir el lunes a la mitad de su capacidad es un asunto menor a tenor de los acontecimientos: «Estamos traballando a posibilidade de propoñer un peche patronal, significarnos dalgunha maneira, porque isto é inaudito, non hai dereito a que nos fagan isto, a que tomen esta medida que supón o peche de centos de empresas».

El Concello se abre a extender terrazas

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, avanzó ayer que prevé modificar de manera «excepcional» los espacios públicos para que los negocios de hostelería local puedan ampliar las terrazas de las que disponen o instalarlas en el caso de que no las tengan.

La regidora señaló que esta planificación será de carácter excepcional ya que el objetivo será «axudar á recuperación da actividade dun dos principais sectores económicos da cidade».

Las medidas se ciñen a cinco supuestos: la ampliación de las terrazas en zonas peatonales que lo permitan; el estudio de las calles que se puedan cortar al tráfico tanto para favorecer la colocación de mesas como para incrementar las zonas de paseo de la ciudadanía; la instalación de mesas y sillas en vías de anchura suficiente o, en caso contrario, se valorará el uso, al efecto, de algunas áreas de aparcamiento situadas en frente de los establecimientos.

Por último, también señaló la posibilidad de usar para terrazas plazas amplias, como Augas Férreas, Bretaña o Camiño Primitivo.