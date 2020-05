Fran Vázquez: «Ni en mis mejores sueños me podría imaginar una trayectoria así»

0

Fran Vázquez, uno de los jugadores más determinantes del baloncesto español en el siglo XXI, anunció su retirada tras dos décadas en la élite. El pívot de Chantada, 41 veces internacional con la selección española, colgará las botas al final de la presente temporada, paralizada desde marzo por la pandemia del coronavirus y sin fecha de vuelta a causa de la crisis sanitaria. El jugador gallego confirmó su decisión en una comparecencia telemática este jueves, pocos días después de cumplir los 37 años. Atrás quedarán 19 temporadas entre la flor y nata del baloncesto, en las que ha militado en siete equipos de la Liga Endesa y ha disputado 656 partidos en la máxima competición nacional. Formado en el exitoso laboratorio' del Siglo XXI, Fran Vázquez jugó la Liga EBA con el Unicaja, participó en la LEB Oro con el Bilbao Basket y desde 2001 ha estado en la ACB, competición en la que ha vestido las camisetas de Unicaja, Bilbao, Gran Canaria, Akasvayu Girona, Barcelona, Iberostar Tenerife y Casademont Zaragoza, club en el que milita actualmente.

El pívot, de 2,09 metros de altura, tenía contrato con el conjunto aragonés hasta junio de 2021, pero los problemas físicos que han marcado sus dos últimas temporadas han llevado a decir basta a un jugador que figura en el 'top ten' histórico de la ACB en diversos apartados: partidos, rebotes y tapones, faceta esta última en la que se erige en líder absoluto con 738.«He sido un privilegiado con estas 19 temporadas en la Liga ACB, además de mis convocatorias con la selección española. Ni en mis mejores sueños me podría imaginar una trayectoria así de logros, hitos y experiencias», manifestaba este jueves un visiblemente emocionado Fran Vázquez que decía abandonar el baloncesto profesional «contento, satisfecho, orgulloso y sin queja ni pena». «De aquí en adelante toca afrontar nuevos retos», proseguía el gallego, que adelantó su intención de «seguir vinculado al baloncesto, en la formación con los más jóvenes». «Espero que en este tramo final de temporada que ojalá podamos disputar, pueda experimentar hasta la última bocina el amor por el baloncesto. Será el mejor modo de dejar mi profesión, jugando en una cancha», completaba.

Palmarés

En su brillante palmarés figuran tres títulos de Liga (2009, 2011 y 2012, con el Barcelona), cuatro de la Copa del Rey (2005 con Unicaja y 2007, 2010 y 2011 con el Barcelona), tres de la Supercopa (2010, 2011 y 2012 con el Barcelona), uno de la Euroliga (2010, con el Barcelona), una FIBA Champions League (2017, con Iberostar Tenerife) y una Intercontinental (2017, con Iberostar Tenerife).

Elegido como número 11 del 'draft' de 2005 por los Orlando Magic, Fran Vázquez rechazó los cantos de sirena que llegaban desde la NBA y prefirió desarrollar su carrera en el baloncesto español. Len Bias, fallecido por una sobredosis horas después de su elección por parte de los Boston Celtis como número dos del 'draft' de 1986, y él son los únicos jugadores seleccionados dentro de los quince primeros puestos de la lotería universitaria que no llegaron a debutar en la NBA. «Por cosas de mi familia renuncié a un sueño, pero no me arrepiento», dijo en su día.

Medalla de plata en el Europeo de 2002 con la selección española sub-20, defendió la elástica de la absoluta en 41 ocasiones y participó en el Eurobasket de 2005 y en el Mundial de 2010. También fue el capitán del equipo de Sergio Scariolo en las 'ventanas' que permitieron sellar el pasaporte para el Mundial de China 2019, donde la selección española se proclamaría campeona del mundo, aunque sin la presencia del pívot de Chantada. No poder participar de los grandes éxitos de la selección a la hora de la verdad fue uno de los pocos lunares de su carrera.