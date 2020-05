A Paparota: cómo inaugurar un local en la fase cero de la desescalada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 06/05/2020 05:00 h

«A la mala suerte no se lo achaco, no es algo que me haya pasado a mí, sino a nivel mundial, así que hay que adaptarse», afirma Abel Carcur, que apura los detalles para abrir este viernes y en plena fase cero de desescalada A Paparota, un local de «cocina tradicional, con producto de proximidad y técnicas modernas».

Tenía que haberlo inaugurado el 16 de marzo, pero la declaración del estado de alarma detuvo sus planes. Entre sus opciones ahora, que puede ofrecer servicio a domicilio, no entraba parar.

«La gente añora la normalidad y hay a quien le apetece darse un homenaje. Creemos que vamos a tener un público que extraña esa normalidad», señala Abel, que decidió regresar de Cuba a su Lugo natal después de que naciera su hija.

Carta reconstruída

Tuvo que «reconstruir» la carta de A Paparota para adaptarla al servicio a domicilio, que será como comience el viernes la actividad en este local de la Avenida de Magoi, que también ofrece la posibilidad de recoger la comida en el propio establecimiento. Entre las especialidades destaca la "costilla de ternera gallega, algún plato vegetariano, ensaladilla de la huerta y salpicón".