Las bandejas de pinchos tienen las horas contadas en la barra del bar

La Voz de Galicia Lucía Rodríguez Peña

Lugo/La Voz 06/05/2020 05:00 h

Entre las muchas incógnitas que barajan los hosteleros se erige una certeza que se llevará por delante un símbolo de los bares lucenses: la bandeja de pinchos desaparecerá de las barras. La mayoría de los establecimientos aseguran de cara a su reapertura que colocar una tortilla o una fuente llena de empanada en la barra es «imposible» en estas condiciones. Algunos optarán por entregar esos bocados en envases individuales y desechables, otros se limitarán a prescindir de ellos y a servir la tapa de cocina.

«Va a ser imposible tener las bandejas de tortilla en la barra», señalan desde el Restaurante Fonte do Rei, que acatará las recomendaciones sanitarias promovidas por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo: eliminar todo lo que implique un uso común, como servilleteros o palilleros.

De cara a la reapertura, que en su caso no podrá ser el lunes por carecer de terraza, descarta que vaya a contar con fuentes de comida sobre la barra: «No hay alternativa. Sacaremos los pinchos de la cocina, como las tapas».

«La tortilla, la pizza, todo eso desaparece. Daremos la tapa de cocina por persona, pero sin la opción de compartir», afirman desde el Dotmas Bar en la Milagrosa, que piensa en la posibilidad de usar envases desechables para poder entregarlo. Es lo mismo que usará a partir de septiembre la dueña de Maty’s en la Praza Maior, que por ahora opta por una entrega individual: «Pondré los pinchos en un plato para cada cliente, pero no dejaré que se acerquen a ellos».

Un clásico en revisión

La fuente en la que se ofrece a la clientela una variedad de picoteo con la consumición es una costumbre arraigada, pero no inamovible, a juicio algunos bares de la ciudad. «Tamén é típico tomar o viño na barra e non se vai poder facer», señala lleno de razón el dueño del Restaurante Antas, en la Praza do Campo.

«Como en todo, seguramente que cambien cousas como quitar os pinchos e que sexa solo tapas por pedido, pero non creo que haxa cambios no importante», señalan desde el Bodegón A Fouce, en el barrio de San Roque.

Entre lo «importante», subrayan la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores, pues, según remarcan, «as tapas non son gratis como se cre, páganse cun dos convenios colectivos de hostalería máis baixos do Estado».

«Cómoda y rápida»

En cuanto a la funcionalidad de la bandeja de pinchos, situada de manera estratégica donde todos puedan alcanzarla con la mano, es una forma «cómoda y rápida» de satisfacer a la clientela, según subrayan desde O Cincuenta e Seis, ubicado en Fontiñas. «Imaxino que algo cambiará porque se non recomendan ter servilleteros nin palilleiros na barra, tampouco poderá estar a bandexa porque a ela ten aceso todo o mundo. Hai que adaptarse», acepta resignado su propietario, a la espera de resolver «múltiples incógnitas», más allá de los pinchos.

Por último, habrá que calibrar la capacidad de atracción de los pinchos para buscarles un sustituto a la altura. «A moita xente escápanlle os ollos cara as bandexas, pero non vai poder ser, haberá que buscarlle solución», asume el dueño de la coctelería Zenith, ubicada en la Piringalla.