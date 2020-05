El virus apaga el sueño del Emevé

0

La Voz de Galicia I. MEITÍN BUJÁN

02/05/2020 05:00 h

El maldito covid-19 se ha llevado por delante innumerables sueños, ilusiones, deseos y proyectos también en el deporte. El virus ha echado por tierra el trabajo y el esfuerzo de mucho tiempo de cientos de deportistas y equipos cuyo futuro se ha ensombrecido y en muchos casos cuelga de un hilo. En Lugo, uno de los clubes más perjudicados por los efectos colaterales de la pandemia ha sido el Arenal Emevé. La Real Federación Española de Voleibol dio por clausurada la temporada nada más activarse el estado de alarma, dejando a la entidad lucense con la miel en los labios y sin poder poner la guinda a un curso hasta entonces brillante. «Habría mucho que retroceder y mirar antes de asegurar que esta temporada estaba siendo la mejor, pero que era una de las mejores, seguro. Estaba siendo histórica», asegura Bibí Bouza, confundadora del club en 1983 y presidenta desde febrero del 2014.

Le sobran motivos a la directiva para maldecir la crueldad del covid-19 con el Emevé. En la Superliga masculina, los lucenses se habían estrenado meses antes en una fase final de la Copa del Rey y ya tenían sellado el billete para el play-off por el título a falta de dos jornadas para el final del campeonato regular, mientras que el equipo femenino se había proclamado campeón de invierno en la categoría de plata, era líder en el momento de la cancelación y tenía bien encarrilada su vuelta a la Superliga. Pero eso no es todo. «La cantera estaba consiguiendo los mejores resultados de los últimos años. De los 10 equipos que tenemos, siete estaban clasificados para el campeonato gallego, cuatro tenían muchas posibilidades de estar en el nacional y dos podrían quedar entre los mejores de España», cuenta Bibí Bouza tratando, con su tono, de dar prioridad al orgullo por un trabajo bien hecho sobre la desolación por el triste y prematuro final de curso. «Es una pena muy grande porque no hemos podido recoger los frutos que merecíamos», concluye.

La decisión de la Real Federación Española de Voleibol de cancelar de manera definitiva la temporada es irreversible, pero está por ver si en la categoría femenina se establece alguna medida para que se produzcan ascensos a la Superliga. «Están contemplando esa posibilidad. Si fuera el campeón de invierno nos daría el ascenso, pero ya no estaría tan claro si fuera el líder cuando se interrumpió el campeonato, porque, aunque éramos primeras, el segundo había disputado un partido menos», explica Bibí Bouza, que tiene el presentimiento de que finalmente habrá algún ascenso a la máxima categoría femenina y dice que respetará cualquier decisión del organismo competente. «Es una situación como la que estamos viviendo, todos tenemos que arrimar el hombro y ser considerados. En un momento de tanta incertidumbre, la decisión que hoy beneficia a uno mañana lo perjudica, y al revés. Tengo claro que la federacion tomará las medidas que desfavorezcan al menor número de equipos».

Los dirigentes del equipo lucense todavía no se han repuesto del batacazo que supuso la conclusión anticipada de la temporada. Y no solo en lo deportivo. «Ha sido una debacle económica para el club», precisa su presidenta, quien parece tener claro que la austeridad marcará el proyecto de la próxima temporada. «Trabajamos mucho con patrocinadores privados, y tal y como está la situación veo difícil que nos puedan seguir apoyando de la manera que lo hacían», asegura. Más optimista se muestra Bouza acerca de la continuidad de Arenal como principal patrocinador. «Aunque las circunstancias van a ser terribles para todos, confiamos en que nos siga apoyando. Creo que nos tiene cariño y sería muy importante seguir contando con su colaboración porque nos ayuda muchísimo, también en dar visibilidad al club. También es vital para nosotros las ayudas de las instituciones, esperemos que se mantegan», explicó la presidenta, no sin lamentar el impacto en la labor social que realizan. «Teníamos pendientes varias visitas a colegios que no vamos a poder hacer y eso es un asunto prioritario en nuestra filosofía de club», asegura.

Descartado el ERTE

A pesar de que la temporada ya es historia y se avecinan tiempos de dificultades económicas, el Arenal Emevé ha descartado el derecho a un expediente temporal de regulación de empleo. «No lo hemos hecho porque tampoco tenemos tantos empleados y creemos que se trata de una media perjudicial para ellos. Tanto los administrativos como los miembros de los equipos técnicos siguen en las mismas condiciones», explicó Bibí Bouza, quien zanjó su análisis de la situación recordando que resultó baldío el «gran esfuerzo» hecho para fichar a la cubana Tamayo