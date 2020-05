O PP propón marcar a distancia preventiva en mupis, marquesiñas, buses e semáforos 

0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 01/05/2020 14:12 h

O voceiro do PP no Concello de Lugo, Ramón Carballo, sinala que o Concello de Lugo debería estudar a a posta en marcha de diferentes canles de comunicación coa cidadanía para recordar as distancias de seguridade que evitaran a propagación do coronavirus. Entre esas medidas, Carballo propón o uso de carteis na rúa e nos autobuses públicos ou o uso da megafonía municipal e das prazas para emitir mensaxes á cidadanía, que tamén poderían usarse nos semáforos.

Carballo sinala que os carteis anunciadores repartidos pola cidade e de titularidad municipal ascenden a 80 entre marquesiñas e mupis. En canto ao uso da megafonía, tamén cre que se pode sumar a Policía Local a través dos seus vehículos cando detecten algunha aglomeración de persoas. Tamén propón empregar o son dos semáforos durante a fase de cor vermella que impide cruzar aos peóns e mantendo o sinal acústico habitual na fase de cor verde para que as persoas invidentes poidan cruzar con seguridade.

Facer todo o que estea nas nosas mans para que os veciños se manteñan seguros

«O que debemos facer desde o Concello de Lugo é recordar as medidas sinaladas polas autoridades sanitarias e facer todo o que estea nas nosas mans para que os veciños se manteñan seguros agora que se inician as diferentes fases da desescalada», sinala.

Neste senso, o voceiro popular lamenta «a falta de traballo e dilixencia» do bigoberno, xa que hai máis dun ano e medio que se retiraron os paneis informativos da hora e da temperatura das rúas da cidade e se anunciou que se instalarían outros multimedia que ofrecerían unha información moito máis amplía á cidadanía.

Para Ramón Carballo o goberno local debería adoptar de inmediato este tipo de medidas xa que as están a adoptar, estas e outras directrices, todo tipo de establecementos privados que nos vindeiros días abrirán de novo as súas portas ao público.