Se busca recorrido poco transitado para realizar deporte y paseos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lucía Rodríguez Peña

Lugo/La Voz 01/05/2020 19:13 h

En 12 de los 67 ayuntamientos de la provincia de Lugo, la población supera los 5.000 habitantes, circunstancia que obliga a más de 200.000 personas a cumplir las restricciones establecidas para actividades al aire libre, permitidas por primera vez tras 50 días de confinamiento. Vecinos de Lugo, Sarria o Vilalba tendrán que ingeniárselas para buscar lugares poco transitados, en los que el deporte o el paseo sea compatible con el cumplimiento de las normas para prevenir contagios por coronavirus. Algunos deportistas renunciarán a sus rutas habituales, a sabiendas de que pueden estar masificadas.

«He tenido que pensar algunos itinerarios alternativos porque mis dos sitios preferidos me dan pánico», explica Marcos, un corredor habitual por los paseos del Rato y del Miño.

Estas dos zonas en torno al río suelen reunir en Lugo a los aficionados a pasear, correr y andar en bici, tres de las actividades que podrán realizarse a partir de hoy entre las 6.00 y las 23.00 horas, pero en una franja diferente, según el colectivo al que se pertenezca: entre 14 y 70 años (entre las 6.00 y las 10.00 y entre las 20.00 y las 23.00 horas), mayores de 70 (de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00) y padres con niños menores de 14 años (entre las 12.00 y las 19.00).

Miedo al adarve de la Muralla

El hecho de que en los municipios con más de 5.000 habitantes rijan esta serie de restricciones hizo que ayer muchos empezaran a replantearse su lista habitual de rutas al aire libre. Corredores como Carmen saldrán hoy a evaluar las posibilidades de trotar por según qué sitios para después definir un trayecto en el que puedan cruzarse con la menor cifra posible de personas. «Me gusta correr por la Muralla, pero si al llegar veo que vamos muchos, pues ya miraré a dónde ir», explica.

Una de las opciones menos populares para evitar el contacto con la mayoría de los que salgan a hacer ejercicio será madrugar. Silvia considera que cuanto más adelante su entrenamiento, menos problemas tendrá para evitar el contacto con otros deportistas: «Si veo que el primer día está petado, al siguiente me pongo las pilas y, como no trabajo, me levantaré antes».

En 55 de los 67 municipios de la provincia, donde residen 126.000 habitantes, no tendrán que ponerse en la tesitura de robarle horas al sueño, pues podrán salir de casa sin las restricciones impuestas en el resto de concellos.

Las personas que viven en zonas rurales pertenecientes a grandes municipios se verán afectadas del mismo modo que las de las ciudades. «Non sabería como poñer a norma para contentar a todos, é moi complexo, pero é unha cuestión de saúde», señala Nicolás Cacharrón, de la Asociación de Vecinos de Orbazai, una de las 50 parroquias en el núcleo municipal de Lugo en la que solo viven unas 200 personas. En la zona rural de este municipio viven alrededor de 10.000 vecinos.

Parques sí; columpios, no

Los parques y zonas verdes de la ciudad permanecen abiertos, según confirmó ayer la Consellería de Medio Ambiente. Sin embargo, las áreas de juego infantiles y aquellas biosaludables, con elementos para hacer ejercicio físico seguirán cerradas al público, «para evitar a propagación do coronavirus a través do contacto co mobiliario urbano», según puntualizó el área municipal responsable.

Cinta métrica 4G para calcular distancias

La Diputación de Lugo presentó ayer la aplicación Mide a túa saída (mideatuasaida.deputacionlugo.org) para facilitar los desplazamientos durante la desescalada. La herramienta gratuita calcula el límite exacto al que puede llegar cada persona desde su casa para desarrollar las actividades permitidas por las autoridades.

Para utilizarla, solo es necesario activar la ubicación en el teléfono móvil o en la tablet y que se permita a la web el acceso a esta información. Así, Mide a túa saída calcula el perímetro, quedando registrada la posición inicial del usuario como punto de referencia, que debe ser el lugar en el que reside.

A partir de ahí, la aplicación muestra un mapa que señala en color rojo el radio de uno o cinco kilómetros, en función de la actividad que se desee hacer, salir con niños, dar un paseo o desplazarse hasta una huerta de autoconsumo, por ejemplo

Mide a túa saída permite además cambiar el punto de referencia inicial marcando la opción Nova saída. Así calcula de nuevo un perímetro en base a la ubicación en la que se encuentre el usuario. La herramienta está en constante actualización con las directrices de desescalada que fijan las autoridades competentes.

Frigsa y Quiroga Ballesteros, a la espera

El mercadillo de Frigsa y el mercado municipal de Quiroga Ballesteros (que se celenran los martes y los viernes) tendrán que esperar unos días más para ver reactivada su actividad. Fuentes del Concello señalaron ayer que su apertura está prevista para finales de la próxima semana, aunque a expensas de la decisión que adopte la Xunta. Fuentes municipales coincidieron en señalar que la apertura de estos mercados a comienzos de la semana que viene podría resultar precipitada, tanto para la clientela como para el conjunto de los vendedores. Recuerdan que hasta el momento no existen unos criterios de prevención definidos para que pueda reanudarse la venta en estos dos espacios en condiciones de seguridad.

Distancia de seguridad, por megafonía

El PP propuso ayer al equipo de gobierno en el Concello diferentes medidas con las que recordar a la ciudadanía la necesidad de guardar una distancia física de metro y medio para evitar contagios. Entre ellas, el portavoz del grupo popular, Ramón Carballo, planteó el uso de carteles informativos en marquesinas y autobuses públicos, así como de la megafonía que el Concello dispone en plazas de la ciudad.