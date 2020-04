Balseiro destaca o «extraordinario labor» das traballadoras do SAF

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 30/04/2020 18:50 h

O delegado territorial da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, manifestou «o extraordinario labor» que realiza o persoal do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) na atención e coidado das persoas maiores ou en situación de dependencia. Balseiro mantivo unha xuntanza por videoconferencia con traballadoras do SAF dos concellos do Vicedo, O Saviñao, As Nogais, Castro de Rei e Friol. Segundo o delegado «representan aos máis de 2.400 profesionais que na provincia atenden a 4.100 persoas, para as que chegan a ser piares fundamentais do seu benestar».

O delegado expresou o seu recoñecemento ás traballadoras do SAF: «Creo que recollo o sentir de toda a sociedade lucense cando no seu nome, ou no da Xunta, fago chegar a este colectivo o noso sincero agradecemento pola atención e coidado que están prestando ás persoas que máis apoio necesitan», afirmou.

16,5 millons anuais

Balseiro destacou nunha nota de prensa que a Consellería de Política Social «destina cada ano 16,5 millóns de euros a financiar este servizo na provincia, asumindo o 80% do custo». Ademais, añadiu que nas últimas semanas «sumou 113.000 horas adicionais de prestación nos municipios lucenses para poder chegar a máis usuarios».

Sinalou que neste caso, a Xunta asume a parte do custo que lle correspondía ao usuario, polo que é gratuíto para as familias beneficiarias. Esta medida, apuntou, supón un investimento extraordinario de 6 millóns de euros no conxunto da comunidade.