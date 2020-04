«Tapas de cultura» sobre o patrimonio lucense

0

La Voz de Galicia Laura López

Lugo 27/04/2020 12:43 h

A Rede Museística da Deputación continúa sumando iniciativas ao programa Museal: a vacina que inmuniza, para facer máis levadeiro o confinamento e divulgar os contidos dos museos. Ccomezaron, coordinadas por Encarna Lago, as «Tapas de cultura», que consisten en pequenos relatorios de curta duración sobre o patrimonio cultural lucense, pero facendo especial incidencia na súa relación cos fondos do Museo Provincial de Lugo, museo integrado na Rede Museística da Deputación de Lugo. Os primeiros, a cargo de Fernando Arribas, teñen lugar ás 19.00 horas. O luns 27 tratarán sobre o cine en Lugo entre 1887 e 1929, o martes 28, sobre os cruceiros urbanos de Lugo, e o día 2, sobre as fábricas de Sargadelos ata 1908. Esta nova actividade pode seguirse no enlace https://us02web.zoom.us/j/89089334546.