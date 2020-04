El Breogán insta a la FEB a decidir el futuro de la liga antes del 15 de mayo

0

La Voz de Galicia I. MEITÍN BUJÁN

20/04/2020 20:02 h

Como la primera, la segunda reunión entre los clubes de la LEB Oro y la Federación Española de Baloncesto terminó prácticamente como empezó, sin unanimidad para dar solución al futuro de una competición que parece abocada a su cancelación definitiva o a completarse de una forma exprés como la ACB. Un buen número de equipos, entre los que se encuentra el Leche Río Breogán, así como el COB Ourense y el Marín Peixe Galego, tres de los cuatro representantes gallegos en la categoría, no enviaron el cuestionario que les había hecho llegar la FEB tras la primera reunión y se presentaron en el nuevo encuentro telemático con propuestas alternativas en las que, entre otras cosas, se incluye la posibilidad de que la competición se reanude, pero sin competir más allá del 15 de junio, y que la federación comunique una decisión definitiva sobre el futuro de la liga antes del 15 de mayo. En ese escrito conjunto se apuesta además por anular los ascensos y los descensos si la competición no pudiera terminarse. La patronal defiende los dos ascensos a la Liga Endesa establecidos en las bases de competición y es ahí donde aparecen las mayores discrepancias.

«O CB Breogán defende unha postura clara que se resume na reaunudación da competición sempre que se cumpran uns condicionantes: que se garantan as medidas sanitarias, que por normativa atópense habilitadas as instalacións deportivas necesarias, que se permitan os desprazamentos de equipos, e que a finalización sexa sempre antes do 15 de xuño de 2020. Ademais, en caso de poderse disputar, os clubs deberán ter a confirmación como moi tarde o día 15 de maio, para ter a marxe suficiente para preparar o regreso». explica el club lucense en un comunicado.

La Federación Española de Baloncesto emplazó a los clubes a una nueva reunión telemática que se celebrará este jueves al mediodía.