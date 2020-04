Cuando acreditar que sigues viva para cobrar la pensión de Suiza no es «esencial»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lucía Rodríguez Peña

La Voz/Lugo 19/04/2020 05:00 h

Las personas que perciben una pensión de jubilación en España por haber trabajado en otro país tienen que demostrar una vez al año que siguen vivas. La madre de Manuel Parga, una lucense de 87 años, debería haber cumplimentado ese trámite el mes de marzo. La declaración del estado de alarma impuso restricciones también en los registros civiles, donde solo se expiden documentos que no requieran la presencia física del solicitante. Como consecuencia, ella se queda este mes sin su única fuente de ingresos.

«Chamamos ao rexistro civil e ao Ministerio de Xustiza e non están tramitando ningunha fe de vida porque non é un dos servizos considerados esenciais», explica el hijo de la mujer. La casualidad ha querido que el trámite para demostrar que sigue viva y, por tanto, que puede seguir cobrando la prestación, haya coincidido con la declaración del estado de alarma. En su intento por limitar el contacto entre personas para reducir el número de contagios, el Gobierno impuso restricciones que afectan de manera directa a trámites cotidianos con la Administración.

Como apunta Manuel Parga, en el registro civil «o único que emiten son certificados de defunción, partidas de nacemento, penais e cousas desas». Los documentos para acreditar que una persona sigue viva no han sido considerados «esenciales». En el caso de su madre, tenía que haber presentado esa fe de vida en el mes de marzo y como no ha podido, no ha ingresado a comienzos de abril la pensión que cobra desde que regresó de Suiza hace veinte años.

«O rexistro civil non tramita ningunha fe de vida porque non é considerado un servizo esencial»

«Non se pode facer por vía telemática porque require a presenza da persoa para certificar que está viva», explica Manuel, que ha intentado comunicar su caso sin éxito tanto al registro civil, como al Ministerio de Justicia e incluso a través de Twitter, con mensajes al presidente Pedro Sánchez y al vicepresidente Pablo Iglesias. Ha descartado llamar a la administración suiza porque ni su madre ni él se defienden con el idioma.

Parga también consultó la posibilidad de recurrir a un notario para que diera fe de que su madre seguía viva, pero fue advertido de que no sería válido.

«O trámite non se pode facer por vía telemática porque require a presenza da persoa»

La única solución posible en el caso de que las restricciones por el estado de alarma se prolonguen durante más tiempo sería que un agente de la Policía Local se trasladara al domicilio de su madre para que comprobara que está viva y así poder cumplir con el trámite exigido por Suiza para cobrar la pensión.