Comerciantes de Sarria ofrecen á veciñanza mercar con bonos para aliviar a falta de ingresos 

Lugo 16/04/2020 12:33 h

A Asociación de Comerciantes, Empresarios, Profesionais e Autónomos de Sarria (ACES) - CCU anunciou a creación da platafoma www.acesarria.net para que a veciñanza poda mercar produtos e servizos agora para consumilos cando esto remate. A plataforma, creada coa colaboración da Asociación Lug Open Factory que se encargou do deseño, pretende Baixo o lema «Voltaremos. Quéremoste con nós» establecer vínculos entre a cidadanía e o pequeno comercio local para favorecer o fluxo económico durante o confinamento.

A páxina web estará operativa a partir do sábado 18 de abril e nela póranse á venda tres tipos de bonos: bono diñeiro, bono agasallo e bono solidario. Con estes bonos preténdese dar liquidez ao comercio para facer fronte aos pagos nun momento no que os distintos sectores non contan con ingresos.

Son doce establecementos que xa se incorporaron á iniciativa, á que se poderán adherir de xeito gratuíto os negocios que queiran, tanto o resto de asociados do CCU Sarria como os que non pertencen ao colectivo. Os comercios cos que se inicia o proxecto son polo de agora Bicos de Fío, Cactus Rose, Calzados Gayoso, Cris Abad, Dimar, Duet Moda, Mercería Sarillo, Moncho Moda, Santamarta, Ultreia, Viaxes Ecuador e Vilamey.