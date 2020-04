La Diputación destina 140.000 a material contra el coronavirus

0

Lugo 15/04/2020 19:37 h

La Diputación de Lugo adquirió 112.300 mascarillas, 100.000 guantes, 4.000 calzas, 3.000 gorros y cien frascos de gel hidroalcólico de 1litro. El presidente de la Diputación, José Tomé, explicó que se adquire ese material para la protección frente al virus del persoal propio de la diputación, de las persoas usuarias de los servicios públicos que presta la institución, como por ejemplo los centros de atención a mayores de Pol, Trabada y Ribadeo. El importe de la compra es de casi 140.000 euros, de fondos propios de la Diputación.

<Empezaremos a recibir material esta semana e agardamos que a semana que vén xa teñamos aquí practicamente o total do pedido. Diversificamos a compra en tres empresas diferentes para minimizar riscos ante as dificultades que a saturación da demanda provoca no mercado>, explicó presidente de la Diputación, José Tomé.

También dijo el mandatiro que <Dende o Goberno da Deputación imos a seguir colaborando cos concellos para que os veciños e veciñas da provincia de Lugo estean o máis protexidos posible, e para lograr este obxectivo, en función de como evolucione a pandemia, dende a Deputación estaremos atentos a outras posibles colaboracións para o benestar de