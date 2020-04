Un canto pola cultura desde as ventás

0

La Voz de Galicia Laura López

Lugo 11/04/2020 18:22 h

Martes 14 • 13.00 horas • Desde as ventás e balcóns •

Un canto pola cultura é a proposta para este martes, día 14, cando se cumprirá un mes de confinamento pola pandemia do coronavirus. Trátase dunha convocatoria para que todos os cidadáns saian ás fiestras ou aos balcóns para cantar, ás 13.00 horas, o himno galego. A iniciativa está promovida polo teatro amador galego, encabezado pola Federación Galega de Teatro Afeccionado (Fegatea) e a colaboración de Achádego Teatro.

Ademais do canto desde as ventás, en paralelo emitirase un vídeo en Youtube con membros da cultura e da sociedade civil cantando o himno.

Explican os promotores que o mundo da cultura tivo que parar repentinamente: «Pecháronse os telóns dos teatros, dos cines, da danza, da literatura e de todas as artes que contabamos con fiestras espalladas polo mundo enteiro. Non sabemos como será esa terra dos homes e mulleres que atoparemos cando volvan abrirse as portas dos fogares. Si sabemos que estaremos unidos e unidas polo que somos, pola nosa cultura e pola nosa propia humanidade. Si sabemos que podemos saír coas nosas gorxas a cantar, a unirnos se cabe máis, dende as nosas xanelas. Que che parece afinar un canto pola cultura, pola saúde e pola solidariedade?», sinalan.