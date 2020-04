Las líneas de bus urbano vuelven a la normalidad

0

La Voz de Galicia

Lugo 12/04/2020

El transporte urbano recuperará a partir del martes sus frecuencias habituales. Una vez terminada la vigencia del decreto ministerial, desde Mobilidade e Axenda Urbana explican que los buses recuperarán las líneas 1A, 3, 5, 7, 10 y 12, que fueron suprimidas durante las últimas semanas.

El teniente de alcalde y responsable del área, Rubén Arroxo, pidió disculpas a los vecinos afectados por las suspensiones y dijo que entendía desde el principio que esta suspensión no era necesaria. Asimismo, Arroxo recordó que las personas que usan el transporte público es porque necesitan realizar esos desplazamientos. El responsable de Mobilidade también aseguró que Lugo fue una de las primeras ciudades en tomar medidas de seguridad en el transporte público "xa que días antes de declararse o Estado de Alerta xa se marcaran pautas para mellorar a seguridade, e no propio día suprimiuse a entrada pola porta dianteira e inutilizáronse unha de cada dúas filas para incrementar as distancias".