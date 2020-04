El Esmorga Fest se celebrará el 13 y 14 de noviembre

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 11/04/2020 16:09 h

El Esmorga Fest, el festival de música independiente que se celebra desde hace seis años en Sarria y que se ha convertido en un referente nacional en las citas musicales, ya tiene nuevas fechas: el 13 y el 14 de noviembre. Los organizadores se habían visto obligados a cancelar la edición de este año (prevista para los días 13 y 14 de marzo) en el último momento debido a la crisis sanitaria por el coronavirus. En su página de Facebook reconocen que ha sido «un duro golpe», pero que «nos levantaremos con más fuerzas si cabe» y «¡pronto volveremos a estar juntos!».

Explican los organizadores que a lo largo de los próximos días irán informando sobre cómo queda el cartel definitivo, ya que tratarán de mantener, en la medida de lo posible, todas las bandas anunciadas. En caso de no poder asistir alguna de ellas, buscarían otras opciones que garantizasen la calidad del cartel.

Para las fechas de marzo estaba prevista la actuación de los siguientes grupos: Böira, Le temps du loup, Viva Belgrado, Moura, Cariño, La Trinidad, Atención Tsunami!, John Axiom, The Fingers, Copitropical, Aliment, Modern Nature, Uniforms, Don Gonzalo DJ, Moon Duo, Niña Coyote eta Chico Tornado, Pony Bravo, Los Punsetes, Yawners, It it Anita, Trifulca y Pálida.

También quisieron agradecer «fuertemente el apoyo incondicional que hemos recibido. Seguiremos luchando por promover la cultura, ¡ahora más que nunca!», afirman.

Devolución de entradas

En cuanto al proceso de devolución de las entradas, explican que para quienes no puedan o no deseen asistir al festival en las nuevas fechas anunciadas y tengan su entrada, se podrá solicitar su reembolso hasta el día 20 de abril. Para ello, hay que escribir un correo electrónico a entradas@esmorgafest.com indicando nombre y apellidos, número de entradas y el número del pedido (está en el e-mail que se envió con las entradas). En un plazo máximo de diez días se emitirá el reembolso completo, con gastos de gestión incluidos.

Para las entradas adquiridas en los puntos de venta físicos, anunciarán nuevas fechas para el reembolso en cuanto se estabilice la situación actual.