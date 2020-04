Os servizos xurídicos da Diputación, a disposición das traballadoras da limpeza

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 04/04/2020 11:11 h

As traballadoras de limpeza das dependencias provinciais disporán dos servizos xurídicos da Deputación, segundo lles transmitiu o presidente da institución provincial, José Tomé, no caso de que desexen recibir asesoramento para iniciar accións legais contra á anterior empresa contratista, que lles adebeda o finiquito e os días traballados do mes de marzo..

Tomé sinala nunha nota de prensa que "a Deputación non ten débedas coa empresa contratista coas que poder reter as cantidades correspondentes ao finiquito e ao salario dos 11 días do mes de marzo que teñen sen cobrar as traballadoras, antes de que o servizo pasara á empresa pública Tragsa". Por ese motivo, a institución provincial comunica a adopción desta medida para que as empregadas podan reclamar estas débedas.

A voceira socialista do Goberno e Deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, explicou que “cando xurdiron os primeiros problemas coa empresa, a Deputación adquiriu un compromiso coas traballadoras para defender os seus dereitos e intentar garantir o cobro das cantidades correspondentes aos seus salarios”. García Porto engade que agora dan "un paso máis" nese "compromiso". "Poñemos á súa disposición os servizos xurídicos para que podan cobrar o finiquito e o que lles adebeda sen poñer en risco a economía das súas familias”, afirma.

Canto antes

A deputación prevé que canto antes, "na medida que a actual situación de emerxencia sanitario o permita", os especialistas en dereito laboral da asesoría xurídica da institución manteñan unha xuntanza por videoconferencia con elas para prestarlles asesoramento.

A Deputación informa de que resolveu o contrato coa anterior empresa contratista do servizo de limpeza das dependencias provinciais o 11 de marzo e procedeu ao encargo a Tragsa o día 12, co fin de garantir a totalidade dos 32 empregos e manter tamén as súas condicións salariais e laborais.

A finais do pasado ano, o goberno provincial asegura que reclamou que as traballadoras puidesen cobrar os soldos que lles adebedaba a empresa ?dous meses do 2019 e a paga extra de decembro- e fixo o mesmo cos salarios dos meses de xaneiro e febreiro do 2020. A institución defende que "mediou coa adxudicataria para acordar unha cesión de crédito ás traballadoras, de xeito que o importe das facturas abonadas pola Deputación polo servizo foron directamente para as empregadas, na cantidade correspondente aos seus salarios. Con este mecanismo, a institución sinala que cobraron as nóminas de novembro, decembro e a paga extra de decembro do 2019 e as de xaneiro e febreiro de 2020.