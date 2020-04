O Concello de Lugo compensará o pago de servizos municipais pechados

0

Lugo 04/04/2020 17:23 h

A alcaldesa do Concello de Lugo, Lara Méndez, anuncia que recorrerá á vía da compensación para resarcir á veciñanza que adquiriu abonos temporais para servizos municipais que agora permanecen pechados pola crise sanitaria.

A edil Paula Alvarello avanzou que a área de Gobernanza coñecía que este era un asunto que causaba inquietude entre a cidadanía que "a principios de ano se subscribiu a determinadas actividades deportivas, de ocio e mesmo culturais que, nestes momentos, non se están a impartir ou ás que o seu acceso quedou prohibido por mor do confinamento decretado”.

A concelleira referiu o exemplo daquelas persoas que pagaron a cota anual, trimestral ou mensual para as piscinas municipais e, porén, dende o pasado 14 de marzo, non poden facer uso delas. "Queremos trasladarlles unha mensaxe de tranquilidade. Realizarase unha compensación do gasto que fixeron con novos abonos para as seguintes anualidades ou temporadas, ou ben prorrogarase a validez dos xa emitidos segundo o caso”, adiantou Alvarellos.

Á maior brevidade

A responsable de gobernanza, indicou que á maior brevidade posible o Concello artellará o procedemento a seguir do que se dará conta ás e aos interesados. “De calquera forma, transmitirlles que non perderon eses cartos, que as restricións impostas obedecen a unha situación excepcional". Asimesmo, indicou que "unha vez recobrada a normalidade, a intención do executivo local é que todos estes usuarios e usuarias poidan dispoñer, de novo, das instalacións municipais e dos servizos que se prestaban nelas sen que isto lles supoña un prexuízo económico”.

Paula Alvarellos concluíu que toda vez se teñan articulados os mecanismos para proceder a estas compensacións ou á prórroga da validez dos abonos, se dará conta á poboación das indicacións e dos pasos que deben realizar para poder solicitar as mesmas.