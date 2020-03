Un paseo polo berce da música medieval desde a casa

Sala Pórtico da Gloria: Esta sala amosa as réplicas dos instrumentos representados no Pórtico da Gloria da Catedral compostelá, nos manuscritos de Leonardo da Vinci e unha importante colección de zanfonas.

La Voz de Galicia Laura López

Lugo 25/03/2020 17:32 h

O confinamento motivado polo estado de alarma na crise do coronavirus pode ser unha boa ocasión para descubrir e achegarse ao patrimonio lucense. Son moitas as iniciativas culturais e de lecer que están lanzando desde colectivos e institucións lucenses, ofrecendo, por exemplo, visitas virtuais a museos e paraxes naturais, ás que se poden acceder desde as redes.

Un destes exemplos é o Centro de Artesanía e Deseño (Centrad) da área de Cultura da Deputación, que abre as súas portas a través dunha fiestra virtual desde a que se pode gozar dunha visita polas estancias do centro, guiada polos textos explicativos e pola música medieval. A visita ao Centrad permite descubrir os obxectos sonoros e os instrumentos de música do patrimonio musical galego e doutras culturas, e a colección máis importante en Europa de instrumentos de corda medievais dos séculos XII e XIII.

Segundo explican durante a visita virtual, a colección do Centrad está constituída por fondos procedentes da antiga sección de música do Museo Provincial de Lugo, fondos de produción propia froito de diferentes proxectos de investigación, adquisicións, doazóns e depósitos de particulares. Completan a colección importantes fondos documentais e bibliográficos reunidos ao longo destes anos relacionados coa materia. E está recoñecida pola Xunta como colección visitable.

A tipoloxía dos seus bens abrangue instrumentos de música, tanto do patrimonio musical galego como numerosos exemplares procedentes doutras culturas, instrumentos mecánicos, obxectos e xoguetes sonoros, indumentaria tradicional e réplicas de iconografía musical. Destaca a colección máis importante en Europa de instrumentos de corda medievais dos séculos XII e XIII.

O percorrido inclúe a visita ás catro salas de exposición permanente e ao obradoiro de instrumentos musicais que está integrado nas instalacións do Centro de Artesanía e Deseño: entrada; sala Antón de Marcos (recreación do obradoiro histórico de Paulino Pérez); sala Pórtico da Gloria (réplicas dos instrumentos representados no Pórtico da Gloria e nos manuscritos de Leonardo da Vinci); sala Fundadores (en honor de Faustino Santalices e Paulino Pérez, cunha sección de instrumentos ligados á música tradicional galega e outra dedicada aos instrumentos mecánicos e de corda de diferentes partes do mundo); e sala Xelmírez (que reúne réplicas dos instrumentos representados nas ménsulas do Pazo de Xelmírez anexo á Catedral compostelá, estación táctil, xoguetes sonoros e unha importante colección de trompas de boca). Ademais, apórtase unha descrición da música coa que se ambientan as distintas estancias: instrumentos, autor, intérprete, data... O Centrad tamén conta cun servizo de consulta dos fondos bibliográficos e documentais da colección.

A visita virtual ao Centrad pode realizarse dende este enlace: http://www.cultura.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/visitas/centrad-visitas-360/Coleccion.html.