Paisaxes e patrimonio lucenses, na pequena pantalla desde Netflix

Lugo 23/03/2020 09:51 h

A Deputación de Lugo impulsa a proxección internacional da provincia colaborando economicamente coa produción da segunda temporada de «O Sabor das Margaridas», a primeira serie galega incorporada á plataforma audiovisual Netflix, e que se estreou na Televisión de Galicia. Nesta segunda temporada, a provincia de Lugo ten un papel protagonista ao aparecer como escenario paraxes lucenses como a Ribeira Sacra, o Pazo de Adai, no Corgo, ou a capital lucense. O presidente da Deputación, José Tomé, subliñou que colaborar con «O Sabor das Margaridas», da produtora galega CTV, supón unha grande oportunidade para a proxección internacional da riqueza paisaxística e cultural da provincia: «É un xeito moi efectivo de dar a coñecer a nosa terra, de incentivar o turismo».

Tomé Roca asegurou que «esta promoción a través do audiovisual que fai a Deputación contribuirá a recuperar con forza o impulso turístico da provincia unha vez superada a crise do coronavirus».

Por outra banda, o presidente salientou o apoio da Deputación á industria audiovisual lucense e galega, materializado en colaboracións nos últimos dez anos cunha vintena de películas, series, documentais e curtas, porque «apoiar ao audiovisual é crear industria, emprego, fomentar a cultura, a nosa lingua e tamén impulsar o turismo».

Segundo destacan desde o organismo provincial, a nova temporada deste proxecto audiovisual, que durante a súa primeira temporada foi traducido a trinta idiomas, contén seis episodios de 70 minutos con escenas rodadas en varias localizacións da provincia de Lugo, como son o Miradoiro do Duque de Monforte ou o Pazo de Adai do Corgo, entre outras. Este thriller policial e de misterio, rodado en Galicia, pódese ver en 190 países e situouse no top 10 da popularidade oficial de Netflix ao converterse na sétima serie de fala non inglesa máis vista no Reino Unido e Irlanda desta plataforma xigante do streaming.

O reparto está formado por María Mera, Santi Prego, Noelia Castaño, Rebeca Stones, Sara Sanz e David Seijo. «O Sabor das Margaridas» recibiu o premio á Mellor Serie de Televisión nos XVII Premios Mestre Mateo da Academia Galega do Audiovisual.