Monterroso non pecha a casa de maiores tras descartar un caso de coronavirus nunha das traballadoras

La Voz de Galicia

21/03/2020 13:53 h

O alcalde de Monterroso, Antonio Gato, informou esta mañá de que non pechará o centro de maiores despois de descartar que unha das traballadoras pudiera terse contaxiado por coronavirus debido a un contacto de risco. Familiares dalgúns dos oito internos no edificio alertaron á Garda Civil e á Xunta desa medida á que se opoñían e desplazáronse esta mañá ao centro para evitar que pudiera executarse ao considerar que non podían facerse cargo dos seus familiares nestas circunstancias. O conselleiro de Servizos Sociais do Concello, David Rodríguez, considerou a decisión inicial do alcalde de "unilateral" e "contraria aos protocolos" de seguridade impostos trala pandemia.

Gato xustifica que pensara en pechar a instalación polo risco que corrían as empregadas e os usuarios despois de que a traballadora social do Concello lle comunicara que unha das traballadoras pedira a baixa. Esta muller alegou que o seu marido estivera en contacto cun garda civil sospeitoso de terse contaxiado co virus, segundo relata o alcalde. Gato explica que soupo onte á noite que as probas deran negativo e que polo tanto non era necesario deter a actividade na casa do maior.

"Era unha medida de prevención lóxica, prudente, necesaria e responsable, que se toma en prevención da saúde dos veciños e dos traballadores. Posteriormente, demóstrase que as analíticas son negativas e ordénase o contrario: a vivenda comunitaria sigue aberta", conclúe o alcalde, que asegura que se tomou a decisión de forma individual foi porque a premura dun contaxio así o demandaba. Insiste en que de terse pechado, sería algo "circunstancial" e non definitivo.

Unilateral

Pola outra banda, o concelleiro socialista David Rodríguez, cuestionou as formas do alcalde e lamentou que se enterara polo Facebook da súa decisión de pechar nun principio o centro, algo que segundo asegura "contravén os protocolos sanitarios" que aconsellan manter aos usuarios dentro dos centros. O grupo socialista, que forma parte do goberno municipal, desmarcouse desta medida.

A noticia do posible peche foi recibida con moita inquedanza por parte das familias de Monterroso con persoas internas no centro de maiores. Por este motivo, varias delas puxeron en coñecemento da Xunta e da Garda Civil a situación e acudiron a primeira hora de esta mañá ao edificio para comprobar que a medida non se facía finalmente efectiva. Alí se atopaba tamén unha patrulla do instituto armado.

"Antes de comunicarllo ás familias, publicarono no Facebook", se queixa unha das veciñas afectadas, que se achegou esta mañá ao centro. Segundo a súa testemuña, a maioría das familias non pode facerse cargo neste momento dos seus maiores, ben porque xa teñen persoas de risco ao seu cargo ou ben porque residen fora. É por iso que a decisión de pechar o centro lles pareceu arriscada, xa que a maioría dos internos ten unha idade media de 80 anos e son poboación de risco nesta crise sanitaria. Tamén suxiren que o alcalde buscaba un motivo para pechar a instalación, algo que Gato desminte, ao sinalar que é unha das obras das que máis "orgullo" sinte.