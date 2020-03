El Breogán suspende su actividad y formará al personal contra el coronavirus

0

La Voz de Galicia I.M.B.

lugo / la voz 12/03/2020 20:41 h

Con el Pazo cerrado a cal y canto por orden de la Diputación, el Leche Río Breogán no ha tenido otra opción que llevar a cabo la medida que había previsto con motivo del creciente riesgo de contagio del coronavirus. Los próximos entrenamientos del equipo, que debía jugar el domingo en la cancha del Delteco, se cancelan. «Ante a situación actual derivada do COVID-19, o Club Baloncesto Breogán SAD acorda a suspensión da actividade do seu persoal deportivo cancelando os adestramentos e eventos previstos nesta semana. Da mesma maneira o resto do persoal laboral seguirá desenvolvendo a súa actividade profesional na modalidade de teletraballo desde os seus domicilios. Quedamos á espera das medidas ditadas polos organismos correspondentes para determinar a actividade do Club a partir da seguinte semana», reza el comunicado remitido por la entidad presidida por José Antonio Caneda. También informan de que tienen prevista una charla del médico del club, Luis Coira, al personal del club «para informar sobre os protocolos de actuación durante os próximos días».