0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Emilio R. Pérez

12/03/2020 09:08 h

Años 60. Los chicos de la banda de mi barrio fumábamos de forma clandestina en nuestra caseta de la Calle Chantada. Mi amigo Nando aguantaba con el humo dentro el tiempo que tardó Tarzán en hablar como Dios manda y no a alarido limpio; que ya es mucho aguantar de Dios Nuestro Señor. Yo también le daba claro; y aunque no llegaba ni de lejos al tronío de mi amigo, me bajaba un celtas corto en tres caladas de siete centímetros a cero. Sin despeinarme, vamos. Ese sí que era un morreo. Fruición divina de la muerte. Fumaba Habanos, que es más fuerte que el Ducados. El humo del Habanos baja por la tráquea cabreado y entra en los pulmones derrapando.

En los 70 solíamos tomar nuestra copita de coñac jugando la partida al tute o la subasta entre la humareda cuasi tóxica del Veracruz, mientras la tele en blanco y negro desgranaba anuncios que encendían los mecheros; como el «está como nunca» de Fundador, o el «me va» de Centenario Terry con la chica rubia sobre el magnífico caballo blanco.

Desde mi ventana aquí en el alto lo recuerdo. Por entonces fumar molaba, estaba bien. Acto social, digamos. Y vicio, claro. Hoy las cosas han cambiado. Ahora padre estado considera que la cosa queda solo en vicio y te señala con el dedo acusador de niño malo. Estoy de acuerdo, fumar no es bueno. Ni beber como un cosaco. Ahora bien, qué hay del juego; qué pasa con él que te lo meten a diario con el suero. Me enerva tanta hipocresía. Me subleva muy de veras la jugosa coletilla «juega con responsabilidad». Es como si te dijeran: «Solo tres caladas». No hay problema. Uno que es muy responsable.