María José Otero: «Hacer la hemodiálisis en casa forma parte de mi rutina y me lo tomo como un trabajo»

La Voz de Galicia maría guntín

lugo / la voz 12/03/2020 08:57 h

En la provincia de Lugo hay 500 pacientes en hemodiálisis. De ellos, aproximadamente 250 están trasplantados; 50 en diálisis peritoneal; 10 en domiciliaria y otros 200 acuden a los tres hospitales del área sanitaria de Lugo. Algo más del 20% de los pacientes que hacen diálisis, están esperando un trasplante. El Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) es uno de los mejores de Galicia y tiene, desde hace meses, una máquina de hemodiálisis pionera, recomendada para pacientes autónomos. Emite informes digitales tras cada tratamiento y envía un correo electrónico con el mismo al médico. El aparato se conecta a la wifi del hospital, es intuitivo y realiza el proceso automáticamente.

La presidenta de Alcer Lugo, María José Otero Díaz, también es paciente de hemodiálisis y explica que la asociación, en colaboración con el Sergas, ofrece transporte sanitario en taxi para los pacientes que acuden al hospital para hacer la diálisis. Lugo es la única provincia gallega en la que existe este servicio.

Otero realiza la hemodiálisis en casa desde el año 2015. «Lugo fue la primera provincia en implantarla y yo fui la segunda persona que empezó a hacerlo, aunque ahora soy la más viaje porque la primera, ha recibido un trasplante», explica la presidenta de Alcer, que también cuenta que la operaron por primera vez con 20 días de vida. «En ese momento no se detectó un problema renal, pero con tres años me empezaron los dolores. Mis padres me llevaron a muchos centros de Galicia y de España y, gracias a eso, mi entrada en diálisis se retraso hasta los 40 años», cuenta María José, que ahora tiene 51. Realiza hemodiálisis dos horas al día y seis días a la semana, «forma parte de mi rutina, me lo tomo como un trabajo y la adapto a mi día a día», explica.

Cancelados los actos por el Día Mundial del Riñón por la amenaza del coronavirus

Alcer Lugo tenía previsto realizar sus actos anuales con motivo del Día Mundial del Riñón, pero la amenaza por coronavirus ha obligado a suspender la jornada, para la que se tenía prevista colocar mesas en la Xunta, el HULA y el Concello. Muchos pacientes trasplantados e incluso otros que están en tratamiento tienen las defensas bajas por lo que, explican desde la entidad, no pueden exponerse a contraer esta gripe.

Para prevenir las enfermedades renales es importante realizar ejercicio físico, tener una dieta saludable y equilibrada, controlar el nivel de glucosa en sangre y también la presión arterial, beber mucha agua, no fumar y no automedicarse. Asimismo, hay factores de alto riesgo que exigen que se compruebe más a menudo la función renal: la diabetes, la hipertensión y la obesidad, entre otros. La enfermedad renal crónica afecta al 10% de la población.