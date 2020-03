Lara Méndez: «O gran inversor en Lugo é Amancio Ortega, non Feijoo nin a Xunta»

0

La Voz de Galicia suso varela

Lugo / La Voz 11/03/2020 14:14 h

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, rebatió esta mañana de miércoles punto por punto el balance que hizo Feijoo el martes en un desayuno informativo sobre las inversiones de la Xunta en la ciudad durante los 11 años que lleva al frente del gobierno gallego.

La regidora indicó que «de ter feito actuacións en once anos en vez de vir a dar conta nun café estaría dando conta nas obras» y definió que el gran inversor en la ciudad durante los últimos años ni había sido Feijoo ni la Xunta si no Amancio Ortega, en referencia a que su fundación construyó la escuela infantil de Garabolos «en terreos municipais», financió los aparatos de Radioterapia del HULA e pagará los 12 millones que costará construir la residencia de mayores de As Gándaras.

El asunto con el que arrancó la rueda de prensa Lara Méndez fue el debate de actualidad sobre el auditorio. Tiró de hemeroteca para recoger una información del 7 de abril del 2004 en la que Orozco pedía a Fraga que intercediese para que Lugo tuviese el auditorio (en aquel momento previsto para San Fernando) y ante la oposición del entonces conselleiro de infraestructuras, Alberto Núñez Feijoo.

Lara Méndez apuntó que esta mañana recibieron de la Xunta la documentación que podría ser definitiva para la apertura del auditorio. Dijo que la analizarán con los informes de los técnicos municipales. Afeó a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que dijese ayer martes en una entrevista en Onda Cero Lugo que el auditorio ya era del Concello porque le acababan de registrar el informe con las llaves. Lara Méndez señaló «que afortunadamente hai persoas con sentido, refírome aos técnicos e funcionarios, e non nos chegaron as chaves, pero si o informe», y criticó a la conselleira por haberse enterado de ese envío por los medios «e máis cando coincidimos xuntas na mesma emisora de radio e non me dixo nada».

Lara Méndez apuntó que desde que empezaron este mandato «estivemos forzando desde o goberno local á Xunta para facer a comisión de seguimento» y le recordó a Feijoo que tuvieron cuatro años para instalar los equipos técnicos, «que por certo pagamos os veciños de Lugo». Negó que fuese ella la que impidió la jornada de puertas abiertas que organizó la Xunta el pasado sábado: «Foi a xunta electoral e o PP tamén debe cumprir a lei, o que pasa é que polo adianto electoral quería vender a imaxe de que algo fixeron durante 11 anos».

Sobre el balance de acción de la Xunta y contestando al que hizo Feijoo el martes, la regidora socialista recordó que de las 7 guarderías del municipio, 4 son municipales y la de Garabolos, que financió Amancio Ortega, es de cogestión entre Xunta y Concello.

Sobre el HULA, Méndez dijo que fue el bipartito el que hizo posible el nuevo hospital «e que presuma de Hemodinámica 24 horas cando se fixo grazas á presión de miles de lucenses que saíron en varias manifestación e levaron unha ILP ao Parlamento con 42.000 sinaturas». También esa presión vecinal está detrás, dijo, de que la Xunta tuviese que actuar en el barrio de A Residencia. «Acúsanos de que non tiñamos plan para ese barrio cando non temos as competencias nesas parcelas, e estivemos durante 8 anos, todos os xoves, cos vecinos reclamando unha solución».

Feijoo pidió que el Concello no ponga impedimentos para otorgar la licencia para la nueva residencia de mayores en el barrio. «Intentaremos axilizar o expediente, pero tamén imos esixir a mesma celeridade cos expedientes que durante meses e meses nos teñen paralizados», en referencia a varias obras del programa Dusi en el entorno del Miño.

La alcaldesa también contestó a algunas manifestaciones sobre obras que hizo la Xunta, como las referidas en la residencia de As Gándaras, «porque houbo un brote de lexionela e tivo que actuar», o en los colegios e institutos: «Son obras de mantemento, só faltaría, tamén pode dicir que pagou 2.5000 millóns en salarios aos traballadores da sanidade». O sobre las 80 viviendas públicas en A Tinería, dijo que 60 fueron de la época del bipartito. O sobre la Intermodal: «Nada dixo cando o PP paralizou o proxecto que presentou o Goberno socialista no 2012». También le recordó su frase del 2009 de que la Xunta construiría el AVE Lugo-Ourense si era presidente o cómo la segunda fase de la Ronda Leste, «que dixeron que se iba a licitar a inicios deste ano e de momento non sabemos nada», lleva años sin construirse «cando o bipartito fixo a primeira fase».

Y sobre el otro conflicto candente en la ciudad, el cuartel de San Fernando, indicó que Feijoo «fixo unha media rectificación a Balseiro e parece que hai una atibso de que se ao final volve a saír presidente se sentarán a falar». Pero indicó que mientras la Xunta va a invertir 600.000 euros en la iglesia de San Pedro, «non o discuto, pero négase sistematicamente a axudar a rehabilitar San Fernando, un ben BIC que é público