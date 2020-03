Feijoo sobre el conflicto del auditorio de Lugo: «Con Orozco non houbera pasado»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Suso Varela

la voz 10/03/2020 13:57 h

Alberto Núñez Feijoo expuso esta mañana en Lugo su balance de gestión desde que es presidente de la Xunta, en el 2009. Fue en un desayuno informativo en el que participaron representantes de colectivos sociales, educativos y empresarios de la ciudad, además de militantes del PP. Feijoo fue desgranando por área las obras y actuaciones, señalando que cuando empiece la campaña hará un acto similar para explicar su proyecto de futuro.

El líder del PP gallego a medida que iba explicando sus actuaciones fue dejando algunas quejas y críticas tanto al gobierno local como al central. En un tema tan de actualidad como es la apertura del nuevo auditorio, señaló que «Con Orozco non houbera pasado», en referencia a que cuatro años después de haberse acabada la obra civil el centro cultural siga sin abrir al público. «Quixemos facer unha xornada de portas abertas para que os lucenses coñecesen un centro cultural impresionante e o denunciaron, pois esperemos que a partir de abril os lucenses o podan ver». Indicó que el auditorio comenzó a construirse en una época de crisis «e Orozco persistiu e convenceunos de que Lugo tiña que telo, e cando o acabamos, o Concello di que non ten cartos para equipalo. E cando está todo rematado, pois seguimos nesta situación. En 40 anos de comunidade autónoma nunca pasou esto».

Y sobre este asunto tiró dardos al Concello: «É un exemplo de que a colaboración non é doada, como tamén se comprobou coa nosa proposta para San Fernando. Somos pacientes e evitamos ser impulsivos. Estou seguro que nos sentaremos e a ver se somos capaces de consesuar o que necesita Lugo no cuartel, que teña uns servizos que traian xente e riqueza e inversión. Queremos algo práctico, non só unha idea».

«O Concello non tiña proxecto para o barrio da Residencia»

Feijoo desgranó las acciones que la Xunta acomete para recuperar el barrio de A Residencia: «Ningún edificio era noso, eran todos da Tesosería do Estado, e ademais por parte do Concello non había proxecto para recuperar o barrio. Nós propuxemos construir un novo barrio, aberto, unha cidade dentro da cidade, e que será o maior compromiso da Xunta en 40 anos». Preguntado por la presidenta de la asociación de vecinos de A Residencia sobre el proyecto de Comisaría para el barril, Feijoo dijo que no tenían noticias del Ministerio del Interior: «Non tivemos resposta formal e descoñecemos se teñen compromiso de facela».

El candidato del PP fue explicando todas las actuaciones que desarrolló la Xunta en la ciudad, «a pesar de que comezamos no 2009 cunha crise enorme, pero hoxe Lugo é unha cidade mellor que hai 11 anos». Sobre el HULA, dijo que en el 2009 «recibimos un edificio baleiro, sen camas nin colchóns, e sen cartos e en plena crise equipamos todo o hospital con 60 millóns de euros, sendo hoxe un dos máis confortable de España». Expuso datos de aumento de consultas, de reducción de listas de espera y destacó que se cumplió el compromiso de instalar Radioterapia, Medicina Nuclear y Hemodinámica 24 horas «en funcións dos criterios que nos marcaban os cardiólogos». Sobre el HULA dijo que hoy era la mayor industria de Lugo: «Polas nóminas de traballadores, pola cualificación de todos os profesionais e polas compras e os suministros».

Puso en valor, con datos, las mejoras en dependencia, asistencia a los mayores, escuelas infantiles, reformas de colegios e institutos (la próxima semana de licitará la ampliación del Muralla Romana y el San Xillao), construcción del colegio del Sagrado Corazón (que estará operativo el próximo curso), viviendas públicas y la construcción de una residencia de mayores, que financia con 12 millones la Fundación Amacio Ortega. Feijoo dijo que espera que no haya problemas con la licencia para que este año comiencen las obras y pueda acabarse en el 2021.

«A Xunta construíu Lugo nos últimos anos»

Feijoo, además de destacar su apuerta por el barrio de A Residencia, donde irá el primer centro de salud integral de Galicia (ambulatorio, PAC, base del 061, centro de Fisioterapia, centro de salud mental y centro de atención a la mujer), expuso los trabajos de rehabilitación que se hicieron en A Tinería y los proyectos para el Pazo de Dona Urraca y la Casa da Torre: «A rehabilitación deste barrio é un modelo a seguir en Galicia, queremos darlle vida e prestar servizos para que a xente viva nel».

Sobre otro proyecto urbanístico, el Plan Paradai, dijo que se hicieron cuatro de las siete fases y volvió a atacar al Concello y al Gobierno: «Estamos esperando que Concello e Confederación solucionen os problemas urbanísticos para que podamos continuar». En ese ámbito, habló de la Intermodal, dejando claro «que por nós xa a licitábamos hoxe mesmo», y recordó que la alta velocidad debería llegar a Lugo para que la ciudad esté en tres horas y 20 minutos conectada con Madrid, aunque dijo que con el actual ritmo inversor del Gobierno no será posible.

Sobre el traslado de la estación de buses, dijo que el espacio que quede libre deberá ser de uso público y espera consensuar con el Concello un plan que revitalice la zona, como en A Residencia. Por todas estas acciones urbanísticas, Feijoo apuntó que «a Xunta construíu Lugo nos últimos anos».

Ampliación del polígono de As Gándaras

Sobre industria, además de destacar la importancia que tendrá el desarrollo de los drones y las inversiones que están haciendo empresas punteras del sector aeronáutico, dijo que esperan licitar en abril la ampliación del polígono de As Gándaras.

Y en el ámbito del Patrimonio, recordó los 5,5 millones que se invirtieron en la conservación de la Muralla, y el millón en la catedral. Quieren aportar 600.000 euros para la rehabilitación del claustro.