lugo 08/03/2020 17:15 h

Festa dos bombeiros de Lugo. A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, acompañada de varios edís do goberno local saudaron aos bombeiros no día que celebran a festividade de San Xoán de Deus. Os profesionais do Parque Municipal conmemoraban este domingo o seu patrón con distintas actividades, entre elas un xantar de confraternidade ao que asistiron tanto os profesionais en activo coma outros compañeiros xubilados. Os efectivos do parque de Lugo, aproveitaron a visita do equipo de goberno para facer tamén, previamente, unha fotografía de familia.