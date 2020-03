O PP propón unir o Miño e o Rato gañando case 40.000 metros cadrados de zonas verdes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

lugo 06/03/2020 12:19 h

O concelleiro do grupo municipal do Partido Popular no Concello de Lugo, Antonio Ameijide, criticou goberno do Concello de Lugo por dar as costas ao río Miño e seguir sen avanzar en ningún tipo de medida que permita acadar a unión dos paseos do Miño e do Rato. Ameijide fai esta crítica despois de coñecer que a alcaldesa e concelleiros do equipo de goberno participarán esta fin de semana nunha marcha polo Paseo do Rato, polo que recalca que «é unha mágoa que non aproveiten esta visita para ver o estado de abandono no que teñen ambos parques, tanto a Deputación como o Concello, e para reflexionar sobre a importancia da proposta de unión integral do Miño e do Rato».

Desde o grupo municipal popular se reitera que os problemas para completar o anel verde de Lugo «seguen a ser os mesmos de sempre, como o trazado cúrtase á altura de Arias Nadela, os problemas de mantemento dos camiños e mobiliario, a falta de iluminación ou a falta de ideas para crear zonas seguras para ciclistas e peóns».

Ante esta situación, Antonio Ameijide recorda que en 2018 o seu grupo xa defendeu no pleno unha iniciativa, e conseguiu a súa aprobación, para realizar un plan estratéxico baseados en tres eixos fundamentais tendo ao río Miño como elemento vertebrador de espazos seguros de ocio, deporte e esparcemento.

Para isto, sinalan os populares, é preciso ampliar a zona verde coa adquisición dos terreos necesarios para completar e unir o paseo do Miño e o Rato. Para iso, «queremos coñecer as xestións que realizou a alcaldesa de Lugo para completar estes paseos». O proxecto que presenta o Partido Popular sinalan que é ambicioso. «Falamos da adquisición de aproximadamente 39.829m2 que, na actualidade, presentan un estado selvático para unir os paseos do Rato e do Miño, en lugar do mini proxecto que figura na memoria de Evislusa, que consiste unicamente en acondicionar un sendeiro peonil mantendo o estado selvático dos terreos», sinalou.

Un proxecto que se debería complementar, explican os populares de Lugo, cun plan estratéxico de mantemento e creación de sendeiros biosaudables con paneis informativos, «para o que é necesario redobrar os esforzos para manter os camiños interiores e o mobiliario do parque periurbano en perfecto estado».

Antonio Ameijide reclama que se homoxeneice a cartelería así como as futuras adquisicións de mobiliario urbano que se instale en todo o cinto verde de Lugo independentemente que sexan responsabilidade da Deputación como do Concello. Os populares propoñen sacar máis partido ao cinto verde de Lugo coa instalación de elementos para a práctica de diferentes modalidades deportivas, sendeirismo, e parques infantís e de exercicio para maiores e mozos ao aire libre.