Galicia en foco chega a Lugo

lugo 06/03/2020 19:29 h

Ata o día 31•?Edificio da Xuntaa?• A Delegación Territorial da Xunta en Lugo acolle dende onte a exposición «Galicia en Foco», unha escolma de medio cento de imaxes que se contan entre as mellores fotografías publicadas en medios de comunicación galegos durante o ano 2018.

A mostra corresponde á 28 edición do certame que convoca o Club de Prensa de Ferrol, e chega a Lugo da man do Grupo Cinematográfico Fonmiñá. Na inauguración participaron, entre outros, a delegada territorial en funcións da Xunta, Marta Barreiro; a presidenta do club de prensa ferrolán, Xulia Díaz Sixto; e Xulio Xiz e Eduardo Ochoa, presidente e responsable de fotografía de Fonmiñá respectivamente.

As imaxes amosan o acontecer en Galicia ao longo dun ano, retratando aspectos como a cultura, os conflitos sociolaborais ou as tradicións. A instantánea gañadora foi tomada polo fotoxornalista de La Voz Ángel Manso.