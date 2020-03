El PSOE de Lugo califica la legislatura del PP «como a do abandono do rural»

0

La secretaria provincial del PsdeG- PSOE, Patricia Otero y el diputado Luis Álvarez, candidatos las elecciones autonómicas por la provincia de Lugo, denunciaron este jueves en A Fonsagrada «a política sectaria de abandono e de recortes do PP de Feijoo nesta comarca». Otero afirmó que «Feijoo esta enterrando ao rural, ao PP gústalle presumir da lexislatura do rural, pois ben hoxe aquí dende a Fonsagrada podemos afirmar que esta foi a lexislatura do abandono do rural».

En el acto, delante del centro de salud de la villa, estuvo acompañada de los alcaldes de A Fonsagrada, Carlos López López; Negueira de Muñiz, José Manuel Braña Pereda; Cervantes, Benigno Gómez Tadín; Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo Magdalena; Navia de Suarna, José Fernández Fernández, así como los portavoces de Baleira, Javier Núñez Núñez y Becerreá, Ana Isabel Rubinos Bolaño, además de ediles y vecinos.

Allí denunciaron que «Feijoo e o PP só se lembran da Montaña en campaña electoral. Núñez Feijoo pode aforrar a viaxe a esta comarca porque non fixo absolutamente nada por mellorar a calidade de vida dos seus veciños. Por citar só un exemplo os recortes do Plan de Camiños da Xunta, ou carencia de servizos básicos como a sanidade», insistieron.

La secretaria provincial de los socialistas enumeró algunas deudas que en consideración tiene Feijoo en la comarca: «No Concello de Pedrafita é necesario un paso de peregrinos para que poidan cruzar a estrada con todas as garantías de seguridade. En Navia de Suarna onde antes había dúas prazas de medico agora só hai un, tamén é necesaria depuradora, e non se pode abrir a Casa Niño debido aos constantes impedimentos da Xunta de Feijoo», señaló Patricia Otero.

Otero también denunció que A Fonsagrada «os 3.600 habitantes dispoñen dun só pediatra para atender aos nenos e nenas durante 1 mañá, e dúas horas durante outra xornada, e mentres as mulleres embarazadas teñen que desprazarse a Becerreá, e os doentes de rehabilitación tamén son atendidos noutro Concello. E en Baleira os preto de 1.300 veciños e veciñas son atendidos por un só facultativo, ademais reclaman que os doentes da Montaña poidan dispoñer do servizo HADO. E no Concello de Negueira de Muñiz segue esperando, dende fai máis 2 anos, polas axudas aos incendios que anunciou a bombo e platillo o Goberno de Feijoo».

La secretaria provincial y candidata a las elecciones autonómicas dijo que «no centro de saúde de Baralla ten mofo, humidades, e as paredes están desconchadas e non reúne as condicións de hixiene dun centro de saúde. Ademais os nenos e nenas da vila teñen que acudir ao pediatra a Becerreá». También aludió al saneamiento de San Roman, en el Concello de Cervantes «as veciñas e veciños levan esperando moito tempo pola ampliación deste servizo». Y por último, «en Becerreá é necesario un impulso ao polígono industrial, e axudas para o servizo de madrugadores», resumió.