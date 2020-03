A mobilización do 8-M partirá o domingo ás doce da mañá do edificio administrativo da Xunta

0

La Voz de Galicia María Guntín

Lugo / La Voz 05/03/2020 18:02 h

A mobilización con motivo do Día da Muller sairá este domingo e ás doce da mañá do edificio administrativo da Xunta de Galicia. Organiza o colectivo Galegas 8-M. O itinerario pasará pola Rolda da Muralla, rúa Montevideo, Bolaño Rivadeneira, San Marcos, Raíña, Bispo Aguirre e rematará na praza Horta do Seminario. Aquí, e sobre a unha e vinte do mediodía, Uxía Betanzos e Jessica Fernández, integrantes da Plataforma Feminista de Lugo, lerán un discurso que falará dos coidados, pero non só dos físicos. Reivindicarase tamén a labor invisible e fundamental das mulleis nas zonas rurais e darase importancia á educación, a única que pode lograr a visibilización das súas mulleres e lograr así que sexan tidas en conta.

Despois do pregón, actuará Laura LaMontagne e un grupo de cantareiras con Branca Villares á cabeza. Son mulleres de distintas asociacións de toda a provincia que fixeron un proxecto no que revisaron e detectaron a presenza de violencia contra as mulleres na música tradicional galega. Transformaron os sons, e fixeron algo moi positivo. Tocarán tres ou catro cancións.

O domingo reivindicaranse os coidados, o rural, pero tamén a necesidade de apostar por produtos da terra e do rural.

Un debate cas políticas para falar de muller e traballo

O luns e ás doce da mañá, o salón de actos da Facultade de Ciencias acollerá un debate sobre muller e traballo que amosará a visión das políticas. Participarán a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; a concelleira do PP Sagrario Sánchez, a cuarta tenente de alcaldesa, Maite Ferriero e Olga Louzao de Ciudadanos.