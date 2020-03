En Lugo, el 71% de los parados en febrero son del sector servicios

Los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal, organismo autónomo adscrito al ministerio de Trabajo, revelan que Lugo es la provincia gallega en la que menos se redujo el paro en el mes de febrero. A pesar de que la cifra sea la más baja a nivel autonómico, 157 personas se afiliaron en la Seguridad Social el mes pasado en distintos sectores, por lo que en total, en la provincia están en paro 16.265 personas frente a las 16.422 que figuraban en el mes de enero. Aunque el crecimiento no es destacable, sí es cierto que la cifra de parados en la Lugo es la más baja de Galicia, pero también hay que tener en cuenta que la población en la provincia es la más baja de las cuatro comunidades. Si el número de parados (16.265) se compara con la cifra de de febrero del año pasado, el número mejoró y es que encontraron trabajo 433 personas. A pesar de todo, Lugo es la provincia gallega en la que menos ha bajado el paro (-2,59).

Las mejores cifras, las de la agricultura

La agricultura y el sector servicios son los campos que más empleos crearon durante el mes de febrero en la provincia. En total, se aseguraron 22 personas para trabajar en el campo y 100 para hacerlo en el sector servicios. Sin embargo, este último es un gremio con doble filo por ser también el que más paro acumula: 11.496 personas actualmente.

Por otra parte, los números empeoraron en el sector industrial: nueve personas se quedaron en el paro en febrero. En la construcción se afiliaron 32 personas este mes de febrero y, en total, están en paro 1.430 personas de este sector en la provincia.

También durante este último mes, encontraron empleo en la provincia de Lugo 12 personas en edad de trabajar que no lo habían hecho nunca. Como resultado, aun quedan 1.367 parados que nunca han trabajado. Dentro de este colectivo del que no figuran empleos anteriores, aparecen en las listas 1.367 personas. De ellas, 119 son menores de 20 años; 214 tienen entre 20 y 24 años; 168, entre 25 y 29; 338, entre 30 y 44 y la cifra más grande es para los mayores de 45, y es que 528 hombres y mujeres de la provincia que superan esta edad no han trabajado nunca. Un análisis más profundo muestra que la cifra de mujeres sin ningún empleo anterior casi duplica a la de hombres. De las 1.367 personas que nunca han tenido un empleo, 453 son hombres y 914, mujeres. La peor cifra se la llevan en ambos casos las personas que tienen más de 45 años.

El desglose por sexos

El análisis por sexos indica que de las 16.265 personas registradas en los datos del paro en la provincia de Lugo, 7.166 son hombres y 9.099, mujeres. Los números empeoran directamente con la edad. Es decir, los mayores de 45 años y de nuevo, las mujeres, se llevan el peor balance: 4.422 de paradas. Le sigue de cerca la franja de edad de entre los 30 y 44 años, con 3.423 mujeres en paro y 1.989 hombres.

La Xunta describe un balance positivo

La Xunta hizo ayer balance de la bajada del paro este mes de febrero y el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, explicó que «o desemprego na evolución anual continúa baixando, mentres que as afiliacións seguen por riba do millón do cotizantes». Asimismo, la administración autonómica destacó que «en canto ás afiliacións, Galicia suma doce meses consecutivos por riba do millón de cotizantes á Seguridade Social. Na comparativa interanual, as afiliacións medran un 1,51%, o que supón 15.043 afiliados máis, unha media de 41 ao día».

La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) destacó también ayer que durante los dos meses que van de 2020 se incorporaron a la bolsa de empleo un total de 263 personas y, de estas, el 49% son mujeres. En Lugo, COGAMI facilitó la reinserción de un 16% y, dentro de la clasificación por sectores laborales, los que más mano de obra demandan al servicio de empleo de COGAMI son los de la limpieza, que logró el 32% de las inserciones del año pasado, seguido por sectores de asistencia y ayuda a domicilio y auxiliar de enfermería geriátrica, entre otros.

Para UGT Galicia, las mejoras de empleo «que se basan na precariedade non son melloras». Así, denuncian que los datos publicados ayer evidencian una ralentización en la contracción de desempleo en términos anuales. «Reflíctese a estacionalidade que empaña o mercado laboral galego», declaran desde UGT, que también denuncian «a precariedade nun mercado no que a contratación indefinida é de tan só o 10,57%».