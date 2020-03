El Concello de Lugo hará el museo romano aunque la Xunta no aporte dinero

0

La Voz de Galicia

03/03/2020

Lara Méndez lo dejó claro ayer ante los miembros de la plataforma Muro que defienden el museo de la romanización en el cuartel de San Fernando: «Recuperaremos o cuartel para que sexa o museo romano de Galicia neste mandato, buscaremos vías de financiamento e a Xunta debe dicir se vai a investir e se o vai a facer cos 10 millóns euros prometidos ou con menos».

Méndez, que se comprometió a apoyar la jornada reivindicativa que promueve la citada plataforma para la tarde del día 14, señaló que «o debate do museo da romanización en San Fernando está superado hai unha década e non podemos esperar máis tempo, porque é unha dotación histórica e cultural que é fundamental para a proxección económica, turística e patrimonial da cidade».

La intención del gobierno local, tal y como explicó la alcaldesa a los representantes de una veintena de colectivos y asociaciones, es crear el museo con o sin la colaboración del Concello. Indicó la regidora que si la Xunta aporta los 10 millones comprometidos hace una década «benvidos serán», y si son los cinco millones que propone desde hace unos meses la Consellería de Cultura para crear un parador-museo, «benvidos serán». Si finalmente la Xunta, si gana el PP las elecciones, no aportase fondos, Lara Méndez dijo que buscarán financiación, mirando al 1,5 % Cultural. Y si finalmente no consiguiesen fondos de ninguna administración, la alcaldesa dijo que se hará el museo con los fondos propios del Concello.

Al acabar la reunión, los integrantes de la Plataforma Muro valoraron la apuesta del Concello por un museo de la romanización en San Fernando, en oposición a la propuesta de la Xunta para un parador en el cuartel.

El presidente de LugoPatrimonio, el historiador Adolfo de Abel Vilela, indicó que «toda a miña vida a dedique a defender o patrimonio e a que o museo arqueolóxico se faga en San Fernando, unha infraestrutura imprescindible nunha cidade que ten unha riqueza e un patrimonio importantísimo, e que non é algo estático, porque cada vez que se abre unha rúa aparecen restos arqueolóxicos, que non só hai que conservar e documentar, senón tamén exhibilos, e un museo é un produto cultural para unha cidade que vive do sector terciario e o turismo cultural ten que ser un factor para a dinamización da cidade».

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociacións de Veciños, Jesús Vázquez, señaló tras escuchar a la alcaldesa «que hoxe é un día importante para a cidade porque se constata que o Concello ten unha postura clara e inequívoca co que pedíamos sempre desde a plataforma, e polo tanto unha postura nítida e que non deixa dubida».

Vázquez indicó que este jueves celebrarán una reunión para organizar los actos del acto reivindicativo de la tarde del 14: «Serán actos lúdicos e lerase un manifesto a cargo de Adolfo de Abel Vilela. Ese día será un punto e seguido, porque seguiremos pedindo o museo para San Fernando».

También intervino ante la prensa el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, Cheché Real, quien fue claro en su exposición: «Estou aquí para defender ao sector privado e nós e apostamos polo museo galaico romano. Pensamos que este proxecto de facer un parador en San Fernando é un globo sonda, porque non é momento idóneo de facer un parador nunha cidade na que nestes momentos o investimento privado, entre prazas hoteleiras, apartamentos e pisos de aluguer, haberá máis de 500 ou 600 camas en Lugo. Non é un momento para un parador».

