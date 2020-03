Alumnos de Magisterio Infantil se manifiestan el jueves para denunciar la espera por un sustituto

0

La Voz de Galicia María Guntín

Lugo / La Voz 03/03/2020

Alumnos del segundo curso del Grado en Maestro de Educación Infantil realizarán este jueves una concentración a las doce de la mañana y en la facultad para denunciar que llevan un mes y medio esperando la sustitución de un profesor que está de baja. «O que nos dixeron é que hai xente en lista de espera que podería ocupar esa praza e dar clase de inmediato», explica una de las alumnas, que también asegura que el hecho de que una materia esté paralizada durante mes y medio podría afectar a las becas «e moitos alumnos estudamos grazas a elas», añade.

A la manifestación de este jueves se unirán alumnos de tercero, que cursan el mismo grado, y también del tercer curso del Grado en Maestro de Educación Primaria que, según explican, tienen problemas similares con las sustituciones cuando un profesor está de baja. «Ademais, hai xente doutros departamentos que poderían ir dando algunha clase, pero non se poñen de acordo. O problema é que aínda que veña un substituto a estas alturas, non poden esixir que fagamos o traballo que non se fixo en mes e medio. Teríase que adaptar e modificar os criterios de avaliación, así como a programación», explica la alumna en representación de sus compañeros. Asimismo, denuncian la falta de soluciones aportadas por la USC para que impedir que se prolongue la situación.