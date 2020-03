El punto limpio de Lugo, de todo, menos limpio

0

La Voz de Galicia

02/03/2020 11:58 h

El Punto de Limpio de Lugo hace años que ha dejado de servir como tal y se ha convertido en un punto de robos y desguaces de materiales que luego quedan tirados en el exterior del recinto. El edil del grupo municipal del Partido Popular en el Concello de Lugo, Antonio Ameijide, volvió a denunciar como el Punto Limpio ha sido ocupado por los ladrones «sen que o bigoberno siga sen facer nada para solucionar esta situación, a pesar de que hai un acordo plenario tomado por unanimidade, a iniciativa do Partido Popular, no que se instaba ao goberno local a reforzar o peche perimetral, recuperar o horario de xornada continua e revisar o regulamento de uso desta instalación».

Antonio Ameijide puso de manifesto que el punto limpo del Polígono do Ceao «segue a ser un imán para os cacos xa que cada noite seguen a saquear esta instalación, chegando ao punto de que os ladróns xa teñen un sistema definido de actuación, de xeito que o peche perimetral quedou por completo ao descuberto, polo que agora os amigos do alleo teñen un acceso máis doado a toda esta dotación polo que, agora mesmo, todo o peche perimetral esta cheo de buratos que converten o punto limpo no punto aberto aos cacos».

Ameijide indica que al estar abirta la valla la parte trasera «está chegando a tal extremo que xa comeza a asemellarse a un vertedoiro incontrolado. Hai ducias televisores, lavadoras e todo tipo de aparatos electrónicos tirados na parte de atrás e incluso unha lavadora sen que o bigoberno se decida a dar unha solución a este problema que pode xerar un problema medioambiental», explicó el edil popular.

Antonio Ameijide pide también una revisión del horario del Punto Limpio (de lunes a sábado de 10.30 horas a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas) y de las cantidades que se pueden depositar de determinados residuos. «O horario o que produce é que os cidadáns que se achegan ata alí atopan a porta pechada e teñen que volver noutra ocasión ou buscar outras alternativas para poder reciclar os residuos».