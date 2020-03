El PP pide el arreglo de la vía que une Vilachá de Mera con Santa Eulalia de Bóveda tras perder parte del asfaltado

0

La Voz de Galicia

lugo / la voz 02/03/2020 09:18 h

El grupo municipal popular, en nombre del concejal de medio rural Manuel López, pide a la Diputación de Lugo que arregle la carretera LU-P-2903, que comunica Vilachá de Mera con Santa Eulalia de Bóveda, tras perder en varios tramos parte del asfaltado. «A circulación é moi complicada polas fochancas que apareceron», denuncia el popular, que resalta que se trata de una vía muy utilizada por los vecinos de la zona y que presenta un estado lamentable.

El edil también denunció la actitud del gobierno a la hora de mejorar las condiciones de vida de los vecinos del rural. «Pese a que se trata dunha vía de titularidade provincial, nin se preocupan de instar á Deputación a arranxar esta vía que discorre polo concello de Lugo e que dá servizo a veciños do municipio. Nin Concello nin Deputación fan nada por mellorar as condicións de vida dos veciños do rural, nin sequera se preocupan de asegurar que as estradas que unen as diferentes parroquias se atopen en bo estado de mantemento», criticó.

Antecedentes

El concejal recordó que en 2006 se adjudicó y contrató el asfaltado en caliente de esta vía, concretamente desde A Uceira hasta Santa Eulalia de Bóveda, pero todo quedó en papel mojado. «A Deputación tirou o proxecto pese a que xa se realizaran as expropiacións e moitas delas xa se pagaran. Entendemos que é a mesma situación que aconteceu coa estrada LU-P-2901 que une a LU-232 con Vilamaior de Negral e que pasa polo Concello de Lugo», manifestó el concejal, que recalca la importancia de estas dos vías por ser las únicas que dan acceso a todo o Val do Mera.