Tomé traslada a la ministra de Industria las alegaciones de los trabajadores de Alcoa

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 28/02/2020 17:51 h

El presidente de la Diputación, el socialista José Tomé, remitió este viernes un escrito a la ministra de Industria, Reyes Maroto, con las alegaciones formuladas por los trabajadores de la factoría de Alcoa al Estatuto del Consumidor Electrointensivo para que las tome en consideración. Tomé indicó que con este escrito, que también se lo envió a los miembros del comité de empresa, cumplía la palabra que les transmitió el pasado miércoles cuando los trabajadores acudieron en manifestación ante la sede de la Diputación de Lugo.

«A Deputación está para atender aos veciños, e os traballadores de Alcoa son veciños, por iso a institución provincial está ao seu lado para axudarlles a resolver os seus problemas», explicó José Tomé.

El presidente provincial indicó que «apoiamos as reivindicacións dos traballadores, queremos que siga aberta a planta de Alcoa en San Cibrao e que continúen os postos de traballo. Estamos facendo todas as xestións que son posibles co Goberno central para que o Estatuto se modifique».

En el pleno provincial del pasado miércoles, la corporación provincial aprobó por unanimidad apoyar las alegaciones de los trabajadores y el presidente provincial aseguró que «agora é o momento de facer unha diplomacia discreta entre todas as partes implicadas para sacar un acordo satisfactorio para todos».

Pleno en el Senado

Por su parte, el senador popular José Manuel Barreiro, en referencia al debate que se produjo en el Senado sobre el citado estatuto, indicó que «a resposta da ministra non fixo máis que incrementar a nosa preocupación polo futuro de Alcoa e outras empresas que están sometidas ao estatuto electrointensivo. E isto lévanos a presentar a próxima semana unha moción no pleno para que o Goberno teña en conta as alegacións que, lideradas polo presidente da Xunta, Núñez Feijoo, foron apoiadas polos gobernos de Asturias e Cantabria; en definitiva, que se corrixan as carencias que presenta o estatuto, que, co seu actual contido, non dá solución ao futuro destas empresas».